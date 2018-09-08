В СИЗО КГБ ухудшилось состояние здоровья журналиста Павла Шаройко 1 8.09.2018, 15:27

Павел Шаройко

Фото: УНИАН

К украинцу по-прежнему не пускают дипломатических представителей Украины в Беларуси.

Об этом заявил координатор «Информационного сопротивления», депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук:

- В конце сентября планируется ряд двусторонних мероприятий на уровне президентов Украины и Беларуси. В преддверии этой встречи, глава белорусского МИД неоднозначно публично намекнул, что одним из камней преткновения в двусторонних отношениях остается арестованный в Украине за шпионаж в пользу России гражданин Беларуси Юрий Политика. При этом, МИД РБ сделал акцент на тяжелое физическое состояние арестованного... Как известно, ранее, для спасения российского шпиона, КГБ Республики Беларусь по прямому указанию Вакульчика реализовало провокацию, в результате которой украинский журналист в Минске Павел Шаройко был фактически взят в заложники.

Между тем, по данным группы ИС, с конца августа с.г. резко ухудшилось состояние здоровья незаконно задержанного и осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко, в настоящее время удерживающегося в застенках СИЗО белорусского КГБ в Минске.

В частности, в крови Павла резко повысился уровень глюкозы, что может стать причиной появления сахарного диабета. Для предотвращения появления подобного заболевания, Шаройко необходимо тщательное медицинское обследование, взятие медицинских проб "под нагрузкой" и назначение соответствующей диеты.

Также на коже П.Шаройко фиксируется красная сыпь, что может быть следствием распространения в СИЗО КГБ неизвестного заболевания (аналогичные симптомы, по нашим данным, фиксируются практически у всех содержащихся в данном СИЗО). Однако медработники КГБ утверждают, что данные симптомы не должны вызывать тревогу, и никаких мер не принимают.

При этом КГБ РБ всячески блокирует доступ к П.Шаройко дипломатических представителей Украины в Беларуси. А материалы суда над Шаройко по непонятным причинам так и остаются засекреченными.

...Если высокие договаривающие стороны, на уровне президентов стран, понимают, что в этой ситуации являются заложниками политики Кремля, то сейчас у них есть очень хороший шанс разрубить этот Гордеев узел. Работавший на РФ гражданин Беларуси Ю.Политика для спецслужб Украины уже отработанный материал, он сдал всех и все, но чтобы его не расстреляли сразу по приезду в Беларусь или не дали подушиться "новичком", его адвокаты сейчас усиленно пытаются затягивать вынесение приговора в Украине.

Здесь всем понятны отличия украинского правосудия от кривосудия авторитарных режимов России и Беларуси. И если время пришло, то нужно принимать решения, в том числе, и не очень симметричные. Сейчас такое решение по несимметричному обмену радикально усилит позиции обеих стран перед Россией на фоне активизации деструктивного влияния Кремля на внутриполитическую ситуацию, как в Украине, так и Беларуси...