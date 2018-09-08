Цены на бензин поднимают в 15 раз за год 7 8.09.2018, 15:29

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С 9 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо.

С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.

Как сообщили в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 9 сентября увеличатся на 1 копейку. Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,63 рубля, ДТ — 1,42 рубля.

Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.