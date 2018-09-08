закрыть
8 сентября 2018, суббота, 17:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Цены на бензин поднимают в 15 раз за год

7
  • 8.09.2018, 15:29
  • 2,311

С 9 сентября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо.

С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.

Как сообщили в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин с 9 сентября увеличатся на 1 копейку. Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,63 рубля, ДТ — 1,42 рубля.

Это пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич