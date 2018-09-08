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Ким Чен Ын отправил Трампу еще одно письмо

  • 8.09.2018, 15:53
Ким Чен Ын

Главы стран обмениваются письмами, а также сообщениями в социальных сетях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил ему еще одно письмо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я знаю, что письмо на пути ко мне, личное письмо от Ким Чен Ына мне. Его передали на границе вчера" - сказал Трамп.

"Я думаю, что это будет положительное письмо" - добавил он.

Двое лидеров обмениваются письмами, а также сообщениями в социальных сетях на фоне переговоров по ядерной программе Северной Кореи. В четверг, Трамп поблагодарил Кима в Twitter, за то, что тот высказывает свою "непоколебимую веру в президента Трампа".

Стоит отметить, что в последнее время отношения между США и КНДР стали более прохладными, а запланированный визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею был отменен, поскольку Трамп отметил, что прогресс в направлении денуклеаризации недостаточный.


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