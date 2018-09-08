Что известно о Манфреде Вебере - главном претенденте на пост главы Еврокомиссии 8.09.2018, 16:10

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Политик известен своей принципиальной позицией по отношению путинской России.

В среду, 5 сентября, 46-летний немецкий политик Манфред Вебер официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). На этой должности, де факто равноценной креслу премьер-министра Евросоюза, Вебер может сменить Жан-Клода Юнкера - его преемника изберут после выборов в Европарламент, которые пройдут в странах ЕС в мае 2019 года.

Вебер, несмотря на свою молодость, успел стать весьма влиятельной фигурой в немецкой и европейской политике последних лет - он считается самым вероятным претендентом на пост главы ЕК. В частности, как писали немецкие СМИ, его кандидатуру поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Новое время" рассказывает, что известно о человеке, который уже вскоре может стать одной из наиболее влиятельных личностей в международной политике.

"За Европу и Баварию"

Манфред Вебер выдвинут на должность председателя Еврокомиссии от крупнейшей фракции парламента ЕС - Европейской народной партии (ЕНП). Вебер является руководителем этой парламентской группы последние четыре года - с 2014-го. Он самый молодой лидер парламентской фракции не только в нынешнем составе Европарламента, но и во всей истории ЕНП.

Лидерство Вебера в европейском парламенте далеко не номинальное. В последние годы он входил в так называемые G5 (2014-2016) и G6 (2017) - неформальные группы влияния, объединявшие наиболее влиятельных лиц Европарламента и всего ЕС. Так, в G5 входили президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и тогдашний президент Европарламента Мартин Шульц.

К такому статусу и руководящим позициям Вебер пришел за десять лет: он впервые стал членом Европарламента от Германии в 2004 году, когда ему было всего 32 года. В родной Баварии - самой зажиточной и успешной немецкой земле - политик также прослыл рекордсменом из-за своей стремительной карьеры.

По итогам местных выборов в начале 2000-х годов Вебер в 29 лет стал самым молодым депутатом ландтага - баварского парламента.

Там Вебер представлял Христианско-социальный союз (ХСС) - наиболее влиятельную партию Баварии, которая многие годы удерживает политическое лидерство в этой земле. В 2015 году тогдашний премьер-министр Баварии и лидер ХСС Хорст Зеехофер (сегодня занимает пост главы МВД Германии) доверил Веберу пост своего заместителя, что открыло ему путь в большую немецкую политику.

ХСС является постоянным партнером по коалиции в Бундестаге - общенемецком парламенте - Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого Ангелой Меркель. В ходе непростых переговоров о формировании правящей коалиции в Германии после выборов 2017 года Вебер был частью рабочей группы, отвечавшей за разработку европейской политики.

До прихода в политику Вебер, инженер по образованию, успел поработать также в бизнесе: в середине и в конце 1990-х он основали две собственные компании в Баварии. Этой земле политик остался верен до сих пор: на его официальном сайте размещен такой слоган: "За Нижнюю Баварию. За Европу".

Какие взгляды отстаивает Вебер и что он говорил

О расширении Евросоюза

Вебер - сторонник дальнейшего расширения ЕС. В июне 2014 он высказался резко против позиции тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвидп Кэмерона, который потребовал "заморозить" процесс принятия новых государств в Евросоюз.

"ЕС базируется на все более тесном сближении европейских народов. Это изложено в договорах и не подлежит обсуждению с нашей стороны. Мы не можем продать душу Европы. Если мы предоставим каждому национальному парламенту право вето, Европа окажется в ступоре", - подчеркивал тогда Вебер.

На посту главы Еврокомиссии Вебер (слева) может сменить Жан-Клода Юнкера (справа)

Фото: ЕРА

О мигрантах

Европейский кризис беженцев и тема миграции, как ожидается, станут главной проблемой председательства Вебера в Еврокомиссии в случае его избрания на эту должность.

В июне 2018 года в ходе саммита ЕС он потребовал от лидеров ЕС немедленных "конкретных шагов" по защите границ блока, включая развертывание войск для препятствования незаконному въезду.

Он также высказался в поддержку открытия центров предварительного приема мигрантов в таких странах, как Ливия, Египет и Тунис, которые бы позволили рассмотреть заявки о предоставлении убежища и статуса беженца до того, как мигранты достигнут Европы,

При этом Вебер предложил выделить странам Северной Африки миллиарды евро финансовой помощи в обмен на их сотрудничество в миграционном вопросе.

О российском газе для ЕС

В 2016 году Вебер написал письмо министру экономики Германии Зигмару Габриэлю и комиссару ЕС по энергетике и климату Мигелю Ариасу Каньете, в котором раскритиковал предлагаемый проект газопровода Северный поток-2, который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря.

По мнению Вебера, этот газопровод подрывает базовые устремления ЕС в сфере международной политики и собственной безопасности, так как увеличивает зависимость Европы от Газпрома - российского газового монополиста.

Вместо поставок российского газа через cтраны Балтии, Вебер призвал Еврокомиссию направить усилия на увеличение объема поставок газа через Турцию из Каспийского моря и даже, возможно, из Ирана и Ирака.

О выходе Британии из ЕС

Комментируя итоги голосования, в ходе которого граждане Великобритании высказались в пользу выхода их страны из ЕС, Вебер выразил сожаление в связи с таким решением.

"Британцы решили покинуть этот союз, а значит им больше не будет настолько комфортно, настолько безопасно, они не будут так сильны экономически . Вот почему мы будем считать этот день действительно крайне негативным".

Перспектива избрания главой Еврокомиссии

До официального выдвижения Вебера вероятными претендентами на пост председателя Еврокомиссии от Германии называли также министра экономики и энергетики страны Петера Альтмайера и немецкого министра обороны Урсулу фон дер Ляйен.

Однако теперь европейская пресса, включая немецкое издание Deutsche Welle и европейский портал Euractiv, называют Вебера общеевропейским топ-кандидатом в преемники Юнкера.

Тем более что его поддерживает лично канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщал немецкий журнал Focus со ссылкой на источники. Ранее немецкие СМИ также сообщали, что Меркель хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от выдвижения Йенса Вайдмана (главы Немецкого федерального банка) на должность главы Европейского центробанка.

Сам Вебер полагает, что для Европы наступает переломный момент, так как позиции Евросоюза оспаривается извне и подвергаются внутренним нападкам - со стороны радикальных, националистических и антиевропейских сил: "Сегодня речь идет о самоутверждении Европы и защите наших ценностей - речь идет о выживании нашего европейского способа жизни", - подчеркнул Вебер 5 сентября, заявляя о выдвижении своей кандидатуры.

Он также выразил готовность открыть новую эпоху в истории ЕС. "Я верю, что могу помочь дать новое начало и открыть новую главу для Европы. Это крайне необходимо, так как мы не можем продолжать идти тем же путем, что и сейчас", - отметил Вебер

Выборы в Европейский парламент пройдут в мае 2019 года в 28 странах ЕС. От их исхода будет зависеть и личность председателя Еврокомиссии. Согласно принятой в ЕС процедуре, до начала выборов каждая фракция Европарламента называет своего претендента на этот пост. Впоследствии он переходит к той политической силе, которая получила наибольшее число мест по итогам общеевропейских выборов в Европарламент.

Формально кандидатуру председателя комиссии предлагает Европейский совет, а избирает Европейский парламент.