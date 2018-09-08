На Западе все больше людей «уходят на пенсию» в 40 лет 1 8.09.2018, 16:33

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Такой образ жизни, привезенный из США, прельщает молодых экономически активных людей.

Во Франции набирает популярность "фругализм" — тенденция прекращать активно работать после 40 лет. Такой образ жизни, привезенный из США, прельщает молодых экономически активных людей, которые принимают решение работать меньше, даже если при этом придется меньше зарабатывать, пишет журналистка Le Figaro Клотильда Костиль, cообщает Delfi.lv.

В 2017 году, в преддверии пресловутого "кризиса сорокалетних", Эрик и его жена Софи разом отреклись от своей активной жизни, сообщает Инопресса со ссылкой на французское издание. "У нас есть сын, появились новые приоритеты, различные желания", — поясняют они.

Молодая мать семейства отказалась от работы архитектора интерьера. Ее супруг покинул свой пост в брокерской компании, но не полностью отвернулся от сферы финансов. В 40 лет Эрик и Софи ушли на досрочную пенсию. Они стали сторонниками фругализма (frugalisme), говорится в статье Le Figaro.

Подобный образ жизни все больше прельщает жителей стран Запада, в частности США, постепенно он распространяется во Франции. Цель: как можно скорее накопить капитал для отхода от трудовой активности и обретения более здорового образа жизни вдали от общества потребления, поясняет автор статьи.

Такую цель поставил перед собой и Бертран, создатель сайта revenusetdividendes.com. В 46 лет он уже обладает финансовой независимостью в течение двух лет. Его метод? Биржевые инвестиции в акции и дивиденды на французских и американских рынках. Раньше у этого отца семейства была хорошо отлаженная профессиональная карьера. Сначала он трудился по найму, потом стал независимым работником, затем главой компании, но в конечном счете Бертран предпочел стать рантье.

"Конечно, у меня была уверенность в том, что в конце месяца я получу зарплату, когда я трудился по найму, но я зависел от начальника. То же самое в работе главой компании, которая вынуждала меня зависеть от клиентов. Мой новый образ жизни избавил меня от всего этого".

Теперь Бертран 50% своего времени проводит на отдыхе, по 12 недель в год, сюда добавляются все среды, посвященные детям. Всего два дня в неделю предназначены для покупок акций на бирже и на рассказ о своем методе на его сайте. Бернар имеет доход в 3 тыс. евро, его капитал за четыре года удвоился, он считает, что живет вполне комфортно, описывает автор статьи в Le Figaro.

"Эти новые тенденции много говорят о современном обществе", — анализирует Фанни Париз, специалист по структуре потребления и антрополог в Университете Лозанны. "В обоих случаях деньги и факт потребления являются уже не самоцелью, а средством достижения более правильного образа жизни", — уточняет она и добавляет: "Идеология культа результата как социальной успешности постепенно исчезает, потому что люди оказываются перед лицом их собственных поражений: профессионального выгорания, снижения уровня жизни, нового засасывания в болото".

"Однако такой образ жизни вряд ли удовлетворит людей с невысокими доходами. Важно напомнить, что это движение касается в первую очередь среднего класса и даже высшего слоя общества", — подчеркивает Фанни Париз.