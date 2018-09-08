Власти собирают с провайдеров оброк 8.09.2018, 16:43

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Льготы получили только государственные предприятия.

Государство с января по июль 2018-го собрало в Фонд универсального обслуживания 30,9 млн рублей. Это 80,3% от годовых планов. Напомним, что в этот фонд должны перечислять деньги белорусские операторы электросвязи, пишет Office Life.

Среди них и «кабельщики», и мобильные операторы, и интернет-провайдеры. Плата равна 1,5% доходов от оказания услуг электросвязи.

Однако государство оставило за собой право разрешать некоторым операторам не платить этот своеобразный налог. Льготником сделали СООО «Белорусские облачные технологии» (бренд beCloud). По данным из открытых источников, в этом обществе госдоля равна 51%. Остальное принадлежит инвесторам: российскому бизнесмену Константину Николаеву и его партнерам. Этот миллиардер вошел в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018». Он на 93 месте с состоянием около $1,1 млрд.

Не должно платить и государственное РУП «Национальный центр обмена трафиком». Но вот компания «Белтелеком» платит. В то же время она является получателем денег из этого фонда, так как на нее возложены функции оказания универсальных услуг электросвязи. Получают из фонда и те госструктуры, которые являются «заказчиками программ и (или) подпрограмм».

В 2017 году из фонда тратились деньги на строительство оптоволоконных сетей, подключение к стационарной телефонной связи более 3,7 тыс. новых абонентов. Также более 10,7 тыс. абонентам предоставили стационарный широкополосный доступ в интернет. Более 11,7 тыс. подключены к IP-телевидению. Нетрудно догадаться, какой оператор осуществлял эти подключения.

В отчете Минсвязи есть и такая фраза: «осуществлена закупка терминалов в целях развития системы безналичных расчетов сети почтовой связи для обеспечения оказания услуг с использованием банковских платежных карт». Здесь также легко понять, какой почтовый оператор получил эти терминалы.

Расходуется фонд и на проект «Электронная школа», на проект RFID-маркировки товаров и т.д. В прошлом году с операторов было собрано более 38,2 млн рублей при плане в 37 млн.