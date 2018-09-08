Россия, которую они откопали 8.09.2018, 16:57

Подумаешь, палка летит ко лбу.

Станислав Говорухин снял в 1992 году фильм "Россия, которую мы потеряли", посвященный царской России. Очень сочувственный, пишет Telegram-канал "СерпомПо".

И пошли-поехали археологические раскопки – российские власти роют землю, ищут в прошлом основы своего суверенного бытия.

До чего же докопались с тех пор?

Если судить по последним открытиям, то лопата уткнулась в монолит советского строя и дальше не пошла.

Сегодня власти восстанавливают политруков в армии (чтоб защититься "от неприкрытой информационной войны"), убивают предателей в западных странах (ведущий Первого канала Кирилл Клейменов, говоря об отправлении Скрипалей, пообещал, что такая судьба ждет всех предателей) и врут народу об экологических катастрофах (от бедствия в крымском Армянске власти отмахивались 2 недели). Все, как в СССР.

В этой части советское наследие извлечено из земли, бережно очищено от почвы, вполне освоено и поставлено на службу.

Правда, советскому строю ничего из этого не помогло. Он сгнил и распался.

Но почему бы не попробовать то же самое еще раз?

Раз откопали грабли, то надо же нажать ногой на ребристую железную поверхность. Иначе трудно понять назначение этого предмета. Подумаешь, палка летит ко лбу. Так ведь еще не ударила!