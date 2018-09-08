Вячеслав Глеб: Формально наша сборная фаворит группы 1 8.09.2018, 17:04

Вячеслав Глеб

Cегодня белорусская футбольная сборная сыграет в Лиге наций с Сан-Марино.

Экс-нападающий сборной Беларуси Вячеслав Глеб поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге наций, пишет «Трибуна».

– Новый турнир, и как отнесутся к нему остальные сборные, пока непонятно. Воспользуемся ли шансом? Не знаю. Во всех отборах, квалификациях я верил в нашу сборную. Поэтому сейчас ничего не изменилось. Молдову опасаться все-таки стоит, там есть пара футболистов из российского чемпионата, да и в принципе состав боеспособный. Говорить, что Люксембург серьезный соперник для нашей сборной, – смешно. Мы хотим попасть на топ-турнир, а если не обыгрывать Люксембург, о чем тогда вообще можно говорить?

Формально наша сборная фаворит, если из этой группы не выходить, это будет крест. Ребята у нас хорошие, играющие. Брат восстановится от повреждения и поведет за собой команду. Главная угроза для соперников? Стасевич. Придумали бы Лигу наций раньше, наша сборная, безусловно, оказалась бы давно на топ-турнире, – сказал Глеб.