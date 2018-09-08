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Видеохит: Пол Маккартни и Джимми Фэллон разыграли незнакомцев

  • 8.09.2018, 17:12

Розыгрыш приурочен к выходу альбома экс-участника группы The Beatles.

Телеведущий Джимми Фэллон и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни разыграли гостей Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке, пишет «Медуза».

Лифт с посетителями несколько раз останавливался на «неправильном» этаже. После этого двери открывались — за ними оказывались Фэллон и Маккартни, непринужденно играющие в настольный теннис, читающие газеты или показывающие фокусы с пледом. Посетители не сразу понимали, что происходит — от неожиданности некоторые начинали радостно махать руками и кричать. Одна из женщин рассказала, что в детстве мечтала выйти замуж за Маккартни. По ее словам, ближе к исполнению своего желания она еще не подбиралась. 

В конце ролика телеведущий и музыкант под гитару исполнили песню The Beatles «Drive My Car».

Розыгрыш приурочен к выходу первого за пять лет альбома Пола Маккартни. Послушайте его прямо сейчас.


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