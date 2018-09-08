The Telegraph: Отравители Скрипалей часто посещали Женеву 8.09.2018, 17:45

Руслан Боширов и Александр Петров бронировали девять рейсов в Швейцарию.

Оба подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию незадолго до преступления несколько раз посещали Швейцарию, сообщила британская газета The Telegraph в пятницу, 7 сентября. Согласно данным о рейсах, имеющимся в распоряжении издания, мужчины с паспортами на имена Руслана Боширова и Александра Петрова в течение нескольких месяцев не менее шести раз летали в Женеву, сообщает «Немецкая волна».

Всего с ноября 2017 года по февраль 2018-го подозреваемые бронировали 9 рейсов в Женеву и обратно, указывает The Telegraph. Источник газеты в британском правительстве отметил, что если удастся установить, с кем именно предполагаемые офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) министерства обороны РФ встречались в Женеве, то это станет ключевым элементом расследования.

Ранее The Telegraph писала, что Боширов и Петров, получая въездные визы в Великобританию в Санкт-Петербурге, указали, что работают в сфере "международной торговли", они предоставили визитные карточки и справки о банковских счетах, на которых якобы находились несколько тысяч фунтов стерлингов.

В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Москву, та категорически отвергает эти обвинения. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, - Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключают, что эти имена - вымышленные.