Белорусы вышли на первое место среди иностранцев, посещающих Киев 2 8.09.2018, 18:05

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Киев

Также большой популярностью пользуется Чернигов, Львов и Одесса.

Белорусы вышли на первое место среди иностранцев, посещающих Киев. Об этом сообщает «Радыё Рацыя» cо ссылкой на украинский телеканал ТСН.

Среднестатистический белорусский турист останавливается в украинской столице на два-три дня, притом чаще всего - по дороге на черноморские курорты Одесской или Херсонской областей. Наибольшим спросом пользуются хостелы и частные квартиры, которые наши земляки снимают через интернет.

Киев манит белорусских туристов прежде всего евысокими ценами, довольно развитой туристической инфраструктурой, а также богатством исторического наследия.

Список туристических объектов, обязательных для посещения белорусов в Киеве, выглядит так: Киево-Печерская лавра, Майдан Независимости, Подол, Михайловский Златоверхний монастырь.

В среднем за два-три дня белорусская семья из трех человек тратит в украинской столице от 100 до 150 евро. Среди других украинских городов, популярных у белорусов - Чернигов, Львов и Одесса.