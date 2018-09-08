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В каком городе проживает наибольшее количество миллионеров?

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  • 8.09.2018, 18:27
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Возглавлявший рейтинг ранее Нью-Йорк сместился на вторую позицию.

Аналитики компании Wealth-X составили рейтинг городов, в которых проживает наибольшее количество миллионеров, пишет «Новое время».

Согласно отчету компании, наибольшее количество миллионеров на текущий момент проживает в Гонконге. В частности, здесь проживает около 10 тысяч успешных предпринимателей, сумевших заработать свыше 30 млн долларов, пишет Business Insider.

Стоит отметить, что возглавлявший рейтинг ранее Нью-Йорк сместился на вторую позицию с 9 тысячами постоянно проживающих здесь миллионеров.

Тройку лидеров рейтинга замыкает столица Японии – Токио. Согласно данным аналитиков Wealth-X, здесь количество миллионеров достигает 7 тысяч.

Кроме того, специалисты компании подсчитали, что с 2017 года количество преуспевающих бизнесменов по всему миру возросло на 13 процентов. На текущий момент в мире насчитывается около 250 тысяч миллионеров, а в совокупности их капитал предположительно оставляет 31,5 триллионов долларов.


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