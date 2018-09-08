Весь экспорт белорусской свинины – под угрозой 2 8.09.2018, 18:32

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Практически каждую неделю Россельхознадзор «балует» новостями.

Не стала исключением и текущая неделя. Но если в среду, 5 сентября на сайте российского надзорного ведомства было размещено уже ставшее привычным сообщение о том, что оно вынуждено усилить контроль продукции еще 4 сельхозпредприятий Беларуси из-за нарушений санитарно-ветеринарных требований, то в четверг, 6 сентября там появилась настоящая «бомба», пишет «Экономическая газета».

Однако обо всем по порядку. Согласно первому сообщению «под раздачу» со стороны россиян попали компании «Брестские традиции» и «Старфуд», Житковичское РАЙПО и птицефабрика «Рассвет». В основном им вменяется попытка поставки мясной продукции, изготовленной из мяса птицы, содержащего кокцидиостатики – ветеринарные препараты, которые лечат животных, но снижают иммунитет и вызывают дисбактериоз у человека. Естественно, их наличие в мясной продукции запрещено. Особо выделились производители из Житкович – они пытались ввезти в Россию говядину, содержащую кишечную палочку.

В подобных случаях действия контролеров строго регламентированы – продукция «заворачивается» на границе, а ее производитель попадает в «черные списки» Россельхознадзора и потом долго должен доказывать, что он «не верблюд».

Подобные новости в последнее время стали настолько привычными, что на данное сообщение можно было бы вообще не обращать внимание, если бы на следующий день не случилось гораздо более страшное. Как сообщила российская сторона, в поступивших с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат» готовых мясных изделиях был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

АЧС болезнь сверхзаразная, ветеринары боятся ее, как огня, страны (районы), где она обнаружена, становятся изгоями и остаются таковыми, пока полностью не уничтожат поголовье свиней. Учитывая все сказанное, Россельхознадзором принято решение с 7 сентября 2018 г. ввести временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия в Россию.

Ситуацию усугубляет тот факт, что ранее Гродненский мясокомбинат уже «засветился» со своей мясопродукцией, получил «черную метку», но под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода ограничения были сняты с 16 июля 2018 г. Не прошло и месяца, как последовал очередной «прокол». Вот цена нашим гарантиям.

В результате Россельхознадзор объявил, что оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Россию из Беларуси. Таким образом, один недобросовестный поставщик поставил под угрозу экспорт продукции всей страны.