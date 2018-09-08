СМИ: Россия нанесла новые авиаудары в провинции Идлиб в Сирии 8.09.2018, 18:42

1,832

Иллюстрационное фото

Cамолеты сбросили несколько десятков бомб.

Российская и сирийская авиация нанесли массированный авиаудар по провинции Идлиб в Сирии. По предварительным данным, самолеты сбросили несколько десятков бомб. Погибли как минимум четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Об этом со ссылкой на местные мониторинговые группы сообщают западные информационные агентства, пишет сайт «Радио Свобода».

По данным СМИ, это самый сильный авиаудар за последний месяц. Он был нанесен на следующий день после переговоров по ситуации в Идлибе. В них участвовали президенты Ирана, Турции и России. Ранее эти страны заключили договор о согласовании действий на время военной операции в Сирии.

Москва и Тегеран – ключевые союзники сирийского лидера Башара Асада. Они выступают за наступление на Идлиб и заявляют, что в провинции находятся джихадисты. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган опасается очередного наплыва беженцев в свою страну. Вчера он заявил, что наступление закончится гуманитарной катастрофой и еще большим кровопролитием.

Международное сообщество опасается, что Москва и Дамаск могут совершить в Идлибе химическую атаку. Минобороны России в свою очередь сообщило, что исламисты намерены совершить провокацию с применением химоружия против мирных граждан.

Кроме этого, обостряется ситуация в сирийской провинции Хомс. США заявили, что проведут там военные учения в ответ на угрозы России нанести удары по местным представителям вооруженной оппозиции.