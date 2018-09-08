Между РПЦ и Константинополем могут быть разорваны отношения 11 8.09.2018, 18:59

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Патриарх Варфоломей I намерен предоставить Украине автокефалию.

В РПЦ заявили, что разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

"РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви", - сообщил представитель РПЦ, митрополит Иларион в телеэфире.

По его словам, средства церковной дипломатии пока практически исчерпаны.

Он добавил, что "Константинополь поступил с РПЦ подло и коварно, но Русская православная церковь оставляет ему возможность одуматься".

Напомним, что в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киеве двух экзархов. В Русской православной церкви назвали это "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".