Между РПЦ и Константинополем могут быть разорваны отношения

Между РПЦ и Константинополем могут быть разорваны отношения11
- 8.09.2018, 18:59
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Патриарх Варфоломей I намерен предоставить Украине автокефалию.
В РПЦ заявили, что разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ.
Об этом сообщает Эхо Москвы.
"РПЦ разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии Украинской церкви", - сообщил представитель РПЦ, митрополит Иларион в телеэфире.
По его словам, средства церковной дипломатии пока практически исчерпаны.
Он добавил, что "Константинополь поступил с РПЦ подло и коварно, но Русская православная церковь оставляет ему возможность одуматься".
Напомним, что в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киеве двух экзархов. В Русской православной церкви назвали это "грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".