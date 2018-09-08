«Прессбол»: Гуренко отсутствовал на открытой тренировке минского «Динамо» 1 8.09.2018, 19:11

Ранее сообщалось, что главный тренер покинет столичный клуб.

Сегодня минское «Динамо» провело открытую тренировку для болельщиков и журналистов на своей базе в Стайках.

«Прессбол» сообщает, что на занятии не было главного тренера команды Сергея Гуренко. Коуч находится на плановом медицинском обследовании.

Несколько дней назад «Прессбол» сообщил, что Гуренко может покинуть «Динамо». Сам специалист эту информацию опроверг. Его возможным преемником назвали Владимира Журавеля.

Добавим, что после назначения на пост главного тренера «Динамо» Гуренко не сразу приступил к выполнению своих обязанностей, потому что ему делали плановую операцию.