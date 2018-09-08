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NYT: Глава Alibaba, миллиардер Джек Ма уходит на пенсию

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  • 8.09.2018, 19:26

По оценке Forbes, состояние Джека Ма составляет 36,6 миллиарда долларов.

Один из самых богатых людей Китая, основатель гигантского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма объявил о своем уходе в отставку с поста руководителя компании. Как заявил сам предприниматель в интервью газете The New York Times, опубликованном в пятницу, 7 сентября, теперь миллиардер решил заняться благотворительностью и преподаванием. Решение вступит в силу 10 сентября в день 54-летия главы концерна. При этом Ма назвал свой уход "не концом, а началом эры", сообщает "Немецкая волна".

Отныне основатель одного из самых успешных интернет-ритейлеров намерен заняться благотворительной деятельностью, в частности, бывший преподаватель английского языка собирается посвятить себя проектам в области образования. Несмотря на выход на пенсию, Ма продолжит помогать руководству компании и останется членом совета ее директоров.

В Alibaba опровергли информацию об отставке

Между тем пресс-секретарь Alibaba в интервью газете South China Morning Post, принадлежащей Alibaba Group, опроверг информацию об отставке Ма. По его утверждению, слова бизнесмена были вырваны из контекста и содержат фактическую ошибку. Издание пишет, что на следующей неделе миллиардер, известный в Китае под именем Ма Юнь, отправится в Россию, чтобы заключить сделку с интернет-компанией Mail.ru.

Джек Ма стал идейным основателем интернет-платформы Alibaba  в 1999 году. В кратчайшие сроки она стала одной из крупнейших мировых компаний в Сети, которая сейчас конкурирует с американскими Amazon и Google. По оценке журнала Forbes, состояние Джека Ма составляет 36,6 миллиарда долларов.


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