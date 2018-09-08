ЕС: «Выборы» в «ЛНР» и «ДНР» противоречат Минским соглашениям 8.09.2018, 19:42

Европа полностью поддерживает целостность Украины.

Заявив, что выборы в Донбассе противоречат достигнутым в Минске договоренностям, ЕС призвал Москву оказать влияние на сепаратистов, сообщает "Гордон".

"Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее всемирно признанных границ", -говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу, 8 сентября, на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

По мнению Брюсселя, реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта - ключевое решение мирного урегулирования на востоке Украины на долгосрочную перспективу.

"Поэтому объявление о проведении 11 ноября 2018 так называемых "выборов" в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречит духу и содержанию минских соглашений, в которых прописаны конкретные условия, касающиеся организации выборов в местные органы власти в данном регионе", - говорится далее в пресс-релизе.

В документе подчеркивается, что "необходимо избежать любых действий, которые могут затруднить реализацию минских соглашений". Далее Брюссель указывает, что и впредь надеется на то, что Россия в этой связи в полной мере использует свое влияние на сепаратистов.