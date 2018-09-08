Необязательные мысли Cергей Шевцов

8.09.2018, 19:56

Не нужно учить человека, где черное, а где белое. Он и сам это понимает.

Глаза и уши человеку даны, чтобы видеть и слышать. А если ты еще голову включишь… В общем, появляются мысли. И мысли эти необязательные. Они субъективные, только мои. Но если хотите, могут стать и вашими.

Семья — ячейка общества

В нашем доме есть одна интересная семья. Чем она интересна? Да, собственно говоря, ничем таким особенным. Живут как раз над нами. Глава семьи, кажется, где-то работает, жена — на пенсии. Есть сын, он живет отдельно. Но родителей навещает, особенно если пьяный. Тут и начинается самое интересное.

Сынок заводится уже с вечера. Особенный накал скандал приобретает в 2-3 часа ночи, когда самый сон. У нас такая изоляция, что лежишь и слушаешь все подробности. Сначала мне было жутко: разве можно так и такое кричать на своих родителей? Обзывать самыми последними словами? Да с такой ненавистью, что казалось, сейчас кто-нибудь кого-нибудь убьет.

Соседи не раз вызывали наряд милиции. Да я и сам однажды поднялся «на разборку». Собрались все соседи, было два сержанта. А сын уже лежал лицом в пол, со связанными руками. По телосложению — подросток, а лицом — взрослый. Но откуда столько ненависти в таком хиляке?

Когда сына дома не бывает, слышно, как начинают выяснять отношения папа и мама. Он на нее кричит «очередями»: б…., б…., б….! Она отвечает тем же: г…., г…., г…..! И так тянется час-два. Было бы смешно, если не было грустно.

Если ребенок живет в атмосфере такой ненависти, что из него может получиться? Только то, что и получилось. Так сказать, один из носителей все той же ненависти. Я хорошо помню детское ощущение настоящего горя, когда родители спорили слишком горячо… Поэтому сын моих соседей просто мстит за свое «счастливое детство». Выкрикивает свои детские обиды. А ребенок может делать это только с полной самоотдачей. Только так…

По соседству живет другая семья — отец, мать, двое сыновей. Отец сменил за последнее время несколько мест работы. Мать работает на одном вполне успешном предприятии. Но, все заметили, стала попивать. И изменять мужу. Был совсем неприятный случай, когда муж застукал жену с любовником прямо в квартире. Жена потом месяц лежала в больнице…

Недавно сам глава семейства показался во дворе в неприглядном виде — ему зашили разбитую бровь. Это постарался старший сын, правда, «за дело».

Приходится повторять банальность: дети есть зеркало своих родителей. Иной раз в него не хочется смотреть, но что поделаешь? Недостатки родителей становятся трагедией детей, кажется, так высказывался Фридрих Ницше. А в чем трагедия родителей?

В том, что они живут в тесных «курятниках» и даже не могут разойтись по разным комнатам? В том, что они живут в постоянном страхе потерять работу? В том, что денег постоянно не хватает?

Продолжить этот логический ряд может каждый. У каждого, думаю, найдется своя, особенная причина, своя правда.

А так, конечно:

Люди в целом прекрасны,

Одеты по моде.

Основная их часть

Живет на свободе.

Вот только нужна ли эта свобода основной части?

Не нужно учить человека, где черное, а где белое

То, что многие буквально ненавидят рекламу, давно известно. Правда, теперь активно развивается реклама социальная. Мне она нравится. Она ведь выдержана чисто в советском духе. Мне также понятно намерение ее создателей. Его можно проиллюстрировать шутливым стишком той эпохи: «Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Брежнев говорил: надо маму слушаться». Иначе говоря, в такой рекламе дается установка: вот это — хорошо, а это — плохо. Например, употреблять наркотики — плохо, не употреблять — хорошо. А кто, собственно говоря, спорит?

Кто спорит, что надо любить все живое на земле? Никто. Правда, если прослушаешь раз десять за вечер «про любовь ко всему живому…», начинаешь это самое живое ненавидеть.

Я вот люблю писателя Виктора Астафьева, но он уже умер. А я его все равно люблю. Он для меня живой. Я люблю одно укромное место на моей малой родине, каждый раз приходил, когда бывал дома…

Рекламная логика на многих телеканалах напоминает продукт машинного производства. Во всяком случае, мне кажется, что она не предназначена для нормального живого человека со всеми его загогулинами, сложной психологией.

Вот рекламный текст: « … болота являются легкими Европы». Ни больше, ни меньше. В голове возникает одна и та же картинка: благоустроенная, чистенькая Европа — и моя родина. Думаю, там такую рекламу просто не поняли бы. У европейцев забота о своей земле уже в крови, чего про всех нас пока не скажешь. И никакая реклама тут не поможет. Тут нужно время и соответственный экономический порядок.

Дальше идет картинка: ветер крутит черно-желтую пыль над болотом, оно пересохло, да еще и пожар случился. Жутко. Печально. Но почему ничего не сказано про то, что множество болот было осушено? Почему вообще молчат про то, кто и с какой целью это делал? А делали это наши отцы. Расплачиваться должны дети. Реклама бьет в «молоко»…

Не нужно учить человека, где черное, а где белое. Он и сам это понимает.

Неуловимый смыл жизни

Каждый выходной в нашем дворе происходит акт мытья машин или их ремонта. За владельцами интересно наблюдать. Осмотр и приведение в нормальное состояние автомашин — это действительно торжественный акт, вроде заключения брака. Он может тянуться весь день, иногда и два. Мытье резиновых ковриков, мытье самой машины, открытие капота и глубокомысленное стояние над ним, колупание в двигателе — сцены напоминают молитву у языческого капища.

Насмешил один мужчина. Я курил на лавочке, наблюдал краем глаза. Мужчина открыл все дверцы, капот, багажник. А дальше он просто ходил вокруг машины, иной раз садился за баранку. Мне стало интересно. Хождение вокруг машины продолжалось часа полтора. И я подумал: у этого человека есть смысл жизни. И он достигнут. Ну, а потом?

Потом машину будет нужно менять, а старую продавать. И смысл жизни опять появится! Лучше Василя Быкова я все равно не скажу: «Вспомните Екклезиаст: что было, то и будет, все приходит на круги своя. Мне кажется, это самое точное, что можно сказать о будущем… Будущее неуловимое, и в этом его радость и жуткость. И может быть, поэтому такой неуловимый смыл жизни».

Cергей Шевцов, «Свободные новости»