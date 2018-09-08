ФСБ подставило ГРУ в «деле Скрипалей»? Сергей Климовский

8.09.2018, 20:24

Знающие люди говорят, что на Лубянке настоящий праздник.

ГРУ влипло по-настоящему в Великобритании плюс "контора" взяла под контроль бюджетные потоки "ЛДНР", отжатые у грушников. По вине подопечных Шойгу страна попадает под новые санкции, и что знаменательно впервые лично Путин обвинен в убийстве, как тот, кто дал приказ об отравлении Сергея Скрипаля.

Для победы в войне "кремлевских башен" ФСБ осталось нанести по ГРУ – военной разведке последний сокрушительный удар. После чего весь промысел ГРУ сведется к ползанию на пузе вдоль линии разграничения на Донбассе и никаких выходов на международную арену. Но есть некоторое подозрение, что "успех" ГРУ на мировой арене не случился бы без помощи "чекистов" из ФСБ.

Британские следователи вполне ясно раскрыли методику поиска отравителей семьи Скрипалей, сообщив сколько километров видеозаписей они пересмотрели и нарисовав их маршрут.

Ход мысли понятен – начали с видеозаписей в Солсбери возле дома Скрипалей – убийцы должны были подойти к его двери, и "пробивали" всех, кто вызывает интерес. Его представляли, прежде всего, прибывшие на остров накануне дня убийства, особенно из России и стран Восточной Европы. Здесь тоже понятно – столь грязную и одноразовую работу логичнее поручить курьеру-гастролёру, чем стационарному агенту, на внедрение которого в "ландшафт" пошло время и деньги. "Гастролёров" сложнее и "вычислить", а "вычислив", доказать их причастность.

Но почему Скотланд-Ярд сделал вывод, что эту работу выполнило ГРУ – военная разведка РФ, а не ФСБ? Смазка ручки двери жидкостью не требует военной подготовки и подобные операции никогда не были задачей ГРУ, "заточенной" под другое. В СССР ими занималось КГБ, преемница которого ФСБ, а не ГРУ.

Сотрудники КГБ, "приписанные" к какому-нибудь заводу или институту, это тоже практика СССР. Один из обвиняемых в убийстве – Александр Петров, который "откликнулся" через российские СМИ, работает начальником участка в томском филиале НПО "Микроген", которое входит в другое научно-производственное объединение – НПО "Вирион". Занимаются они, как значится на сайте томского филиала, производством вакцин, иммуноглобулинов, препаратов для нормализации микрофлоры кишечника, инъекционных лекарственных средств.

Одним слово – "химия и жизнь". Этот Александр Петров уверяет: за границей, в том числе и в Лондоне, никогда не бывал и даже на Алтай съездить нет времени. Возникает второй вопрос: кто этого Петров из Томска тянул за язык публично возражать Скотланд-Ярду и премьер-министру Великобритании, притом, что работает он именно на "профильном" предприятии? Неужели в РФ и в Томске нет другого человека с такими "редким" именем и фамилией, но работающего на лесопилке или хлебозаводе?

Складывается впечатление: британцам кто-то "шепнул" – это дело рук ГРУ, а не ФСБ, как логично было бы думать, зная историю и структуру спецслужб России. Теперь этот кто-то ввёл в беседу Петрова с "профильного" предприятия. Иными словами – "спалил" Петрова без каких-либо видимых причин, и это мало похоже на троллинг, но наводит на мысль о войне спецслужб, идущей в РФ.

Вероятно, убийство Скрипалей действительно было поручено ГРУ, в пользу этого говорит и слишком примитивная организация всей операции – "курьеры" прилетели прямо из Москвы, а не из третьей страны, с паспортами РФ, а не любой другой страны, например, Украины или Беларуси, и другие детали. ФСБ могло не понравится, что ГРУ начало перехватывать у неё "заказы", и чтобы это не вошло в систему, решило сразу "завалить" конкурента по выполнению им "работы".

Вероятно, при принятии в Кремле решения об убийстве Скрипалей, ФСБ просило больше времени и денег на организацию операции, но "тендер" выиграло ГРУ, пообещав сделать быстрей и дешевле.

Теперь ФСБ в отместку "мочит" ГРУ, демонстрируя, что быстрее и дешевле – не всегда лучше. Не послушались нас, теперь выслушивайте от британцев, где "стахановцы" лоханулись и схалтурили.

Сергей Климовский, "Обозреватель"