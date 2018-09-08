Активист из Гродно: Если директор боится за свою шкуру, пусть сам выходит на cубботник 8.09.2018, 20:12

Субботник на ОАО «Белкард» в Гродно

Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

В Гродно работников завода целый месяц сгоняют на субботники

Работников завода карданных валов в Гродно в течение месяца незаконно сгоняют на уборку территории в их свободные от работы дни, сообщает журналистка «Белсата» Паулина Валиш.

Утром в 7:30 у входа на завод карданных валов в Гродно собирается толпа. Работа начинается в 8, но полчаса нужно на то, чтобы пройти проходную и переодеться. Все вроде, как всегда, с той лишь разницей, что это суббота – выходной день для большинства рабочих на предприятии. Все две тысячи работников обязаны прийти на субботник, чтобы бесплатно в свой свободный день работать минимум четыре часа.

Все началось после выступления Лукашенко в Орше, когда он бесцеремонно всех обругал. Долго не думая, руководство завода издало приказ: провести месячник по наведению порядка в зданиях (помещениях) ОАО «Белкард» и на прилегающей территории в период с 20 августа по 20 сентября.

Приказ о проведении субботников на заводе «Белкард»

«За отсутствие на субботнике угрожают лишить премии»

Как рассказывает одна из работниц завода, которая попросила не называть ее имени, первый субботник состоялся 25 августа, а второй 8 сентября.

«Заставляют делать все: убирать не только свои рабочие места, но и все вокруг, мебель таскать, вырывать вручную траву вокруг территории и, чтобы обязательно, 10 см от бордюра! – рассказывает женщина. – Нет спецодежды, ничего.

Нет даже перерыва на обед. Люди работают по четыре, а кто и по восемь часов в день! И это в свой свободный день. При том, что еще и запугивают нагло как. У нас и так зарплаты мизерные по 350 рублей в среднем. Вытягивают премии и доплаты, в итоге выходит на 400 рублей. Так руководство грозит, что за отсутствие на субботнике мы не получим доплат. За 25 августа уже составляют списки, кто был, а кто не был. Это просто ужас и какой-то маразм».

Часы работы на субботниках не оплачиваются. Не оплачивается также проезд, который рабочие оплачивают сами. Люди боятся за свои рабочие места, поэтому никто даже не пытается ссориться с руководством, добавляет женщина.

«Мы видим, как после разноса в Орше руководители государственных предприятий задергались, испугались, что они могут потерять свои хлебные, насиженные места и решили, обычным для них способом, путем запугивания эксплуатировать рабочих по субботам, чтобы прикрыть свое многолетнее неумелое руководство предприятием. Люди возмущены.

На заводе одна из самых маленьких зарплат в городе, но и другую работу найти в Гродно проблематично, поэтому приходится против своей воли выходить на эти субботники. Несколько человек до меня звонили и просили помочь.

К сожалению, я больше ничего не могу сделать, так как некоторое время назад уволился с предприятия, и на мои письма в Управлении по работе реагировать не будут, впрочем как и любая другая служба. Одна надежда на резонанс в СМИ», — говорит руководитель общественной инициативы «Городня» Анатолий Мышкевич, который ранее также работал на заводе «Белкард».

Субботник на заводе «Белкард»

Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

«Если директор боится за свою шкуру, пусть сам выходит на работу!»

Как рассказал активист, люди выполняют работу, которую делать не должны: убирают мусор, перетягивают металлолом, старую мебель.

«Несколько месяцев назад рабочий получил тяжелую травму на заводе при вывозе металлолома, сломал бедро и тазовые кости. А если это случится на субботнике, кто будет отвечать? Кто компенсирует человеку потерю здоровья? Если директор боится за свою работу, пусть сам выходит на работу в свои выходные и делает, что считает нужным», – говорит Анатолий Мышкевич.

Очередной субботник на заводе карданных валов в Гродно запланирован на 15 сентября.

Напомним, что принудительный труд в Беларуси запрещается согласно статье 13 Трудового кодекса РБ. В статье прописано, что принудительной работой считается работа, требуемая от работника под угрозой использования какого-либо воздействия с помощью насилия, в том числе в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы на нужды экономического развития.