Лукашенко опозорился с высказыванием о «маленькой Домрачевой» 17 8.09.2018, 20:38

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Новый перл диктатора из разряда «стихов Быкова».

Сегодня Лукашенко отличился очередным высказыванием: «Домрачева, когда была маленькая, начинала здесь. Я учил ее бегать и говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это»

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» отмечает, что в 1990 году четырехлетняя Дарья Домрачева уехала в Россию, где прожила до 2003 года.

Лукашенко в 1990 году был избран депутатом парламента.

Получается, что «поучать» юную биатлонистку диктатор не мог.

Впрочем, Лукашенко не впервой попадать в подобные ситуации. Чего стоят заявления диктатора о том, что он учил в школе стихи Василя Быкова (который писал исключительно прозу), а Франциск Скорина, живший в 1490-1541 годах, творил еще и в Санкт-Петербурге, основанном в 1703-м году.