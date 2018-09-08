Польский генерал возглавит Корпус НАТО «Северо-Восток» 8.09.2018, 20:54

Славомир Войцеховский

Фото: WP

Славомир Войцеховский cменил на посту немецкого генерала.

Польский генерал Славомир Войцеховский возглавит командный состав натовскиого Корпуса «Северо-Восток» со штаб-квартирой в Щецине. Поляк по принципу ротации сменит немецкого генерала Манфреда Хоффмана. Церемонияо фициального вступления в должность состоится в среду, 12 сентября, в Щецине, сообщает «Радио Польша».

Корпус «Северо-Восток» является частью Сил быстрого реагирования НАТО (High Readiness Forces). Штаб корпуса осуществляет оперативное командование и управление интеграционными единицами НАТО в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии и Венгрии. Корпус играл важную роль в интеграции в НАТО стран Центральной и Восточной Европы.

В настоящее время в работе его штаба участвуют 22 страны НАТО, а также Финляндия и Швеция. В июне 2013 г. корпус впервые принял участие в учениях НАТО Saber Strike 2013 в Литве, Латвии и Эстонии.