Сборная Беларуси по футболу разгромила команду Сан-Марино в Лиге Наций 8.09.2018, 20:56

Фото: tut.by

Белорусские футболисты забили пять безответных мячей.

В субботу, 8 сентября, сборная Беларуси на "Динамо" встретилась со сборной Сан-Марино, пишет "Прессбол".

БЕЛАРУСЬ — САН-МАРИНО — 5:0

МИНСК. Стадион "Динамо". 13634 зрителя.

БЕЛАРУСЬ: Черник — Шитов, Мартынович (к), Политевич, Володько — Стасевич (Ковалев, 75), Маевский, Брессан, Драгун, Нехайчик (Баланович, 67) — Лаптев (Сарока, 56).

Запасные: Гутор, Климович, Поляков, Шикавка, Корзун, Кендыш, Сиваков, Матвейчик, Риос.

САН-МАРИНО: Бенедеттини — Чезарини (Ринальди, 81), Д.Симончини (к), Бьорди — Баттистини, Бьярди, Палацци — Лунадеи, Гасперони (Хирш, 63) — Берарди, Витайоли (Томассини, 62).

Запасные: А.Симончини, Дзаволи, Този, Анджелини, Бролли, Грандони, Голинуччи, Томассини.

ГОЛЫ: 1:0 — Стасевич (4, пас — Лаптев). 2:0 — Драгун (26, пас — Нехайчик). 3:0 — Сарока (67, с пенальти). 4:0 — Драгун (87, пас — Володько). 5:0 — Ковалев (91+, пас — Драгун).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Витайоли (10), Симончини (22), Политевич (23), Лунадеи (40), Лаптев (52), Хирш (71).

ДИВИЗИОН "D". ГРУППА 2: Беларусь — 3 очка (1 матч), Сан-Марино — 0 (1), Молдова, Люксембург — не играли.