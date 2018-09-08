Что посмотреть паломникам из Беларуси в Вильнюсе, во время визита Папы Римского 8.09.2018, 21:10

Программа визита Отца всех католиков насыщена.

22 сентября самолет Alitalia с Папой Римским приземлится в международном аэропорту Вильнюса. Там же состоится торжественная церемония приветствия Понтифика, после которой он отправится на встречу с Президентом Литвы госпожой Далей Грибаускайте и представителями органов власти, гражданского общества, дипломатического корпуса, сообщает «Брестская газета».

Фото: b-g.by

Визит Папы Римского в Литву – второй в истории. После восстановления независимости, 4-8 сентября 1993 года, страну посетил великий пилигрим – Папа Иоанн Павел II. Прошло ровно 15 лет!

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Программа пребывания Отца всех католиков насыщена: уже во второй половине дня Папа Франциск посетит вильнюсский санктуарий Матери Божьей Остробрамской, где помолится перед чудотворной иконой Богородицы, написанной в первой половине XVII в. Этот образ имеет глубокую и чудесную историю, с давних времен объединяет верующих всех народов и конфессий. Затем Понтифик перейдет на Кафедральную площадь, где встретится с молодежью.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Сакральное наследие Вильнюса чрезвычайно велико. На улочках Старого города ярко представлены основные христианские конфессии – здесь расположены молельные дома католической, русской православной, лютеранской и греко-католической церквей. Интерес белорусских паломников, безусловно, привлечет жизненный путь Иософата Кунцевича, который 400 лет назад начал работу по объединению католической и православной церквей. Кунцевич активно защищал и укреплял православные общины, а также восстановил единство с Римом. В 1867 г. стал первым униатским святым, он похоронен в соборе Св. Петрa в Риме, а мощи почитаются в различных местах Литвы, Польши и Беларуси.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Большой популярностью у паломников пользуется Кафедральный собор-базилика Святого Станислава и Святого Владислава – самый важный католический храм страны, символ крещения Литвы.

В подземельях сохранились древнейшая каменная кладка XIII-XV веков и написанная в XIV веке древнейшая литовская фреска, на которой изображено распятие Христа. В Кафедральном соборе находится один из ценнейших образцов раннего барокко – часовня Св. Казимира, где хранится гроб с мощами святого, считающегося покровителем Литвы. В этом же храме находится чудодейственная икона Пресвятой Девы Марии (Мадонны Сапегской), один из самых ранних увенчанных папскими коронами образов Марии в Европе (1750 г.).

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Еще одна святыня – Костел Святого Духа, один из самых нарядных храмов города: элементы декора в стиле рококо, шестнадцать алтарей, великолепный орган XVIII в., созданный мастером Адамом Готлибом Каспарини, и 45 картин, признанных памятниками искусства. С 1986 по 2005 годы в этом костеле находился особо почитаемый верующими образ Милосердия Божия. История костела хранит множество тайн как в самом здании, так и в подземельях храмового ансамбля – здесь нашли покой многие жители города, жертвы войн и эпидемий.

Фото: b-g.by

Как правило, паломники не минуют также Храм Милосердия Божия, где находится Образ Милосердия Божьего. Главная реликвия в центральном алтаре — чудотворный образ Иисуса Милосердного («Иисус, уповаю на Тебя»), написанный художником Эугениушом Казимировским в 1934 году по указаниям монахини Фаустины Ковальской, которой этот образ явился в видении.

Фото: b-g.by

Образ представляет Иисуса в белых одеяниях, стоящего с вознесённой в благословляющем жесте правой рукой и с левой рукой, указывающей на сердце; из сердца исходят вниз красный и голубой лучи.

Фото: b-g.by

На второй день своего пребывания в Литве Папа направится в Каунас: в местном парке Santakos возглавит воскресную Св. Мессу, которая завершится совместной молитвой «Ангел Господень». На вторую половину дня запланирована встреча со священниками, монашествующими и семинаристами в кафедральном соборе Каунаса. Завершится официальная программа литовского этапа путешествия по Прибалтике посещением вильнюсского Музея оккупации и борьбы за свободу и короткой молитвой обо всех жертвах войны.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Спектр памятников религии, истории и архитектуры Вильнюса настолько разнообразен, что каждый верующий сможет найти святыню, которая предназначена именно ему, и с которой возникает незримая, но очень прочная связь. Визит Папы римского Франциска – прекрасный повод еще раз поклониться святым образам литовской столицы. Напомним, что девиз визита Папы Римского – «Иисус Христос – наша надежда». Эти слова настраивают людей смотреть в будущее с верой и оптимизмом.