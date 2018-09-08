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Трамп: США могут повысить таможенные пошлины на весь импорт из КНР

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  • 8.09.2018, 21:15

Речь идет о товарах на сумму 267 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что может повысить таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, практически все товары, которые Китай импортирует в Соединенные Штаты, могут обкладываться пошлинами по повышенным ставкам, сообщает «Голос Америки».

Ранее США повысили пошлины на китайские товары на сумму 50 млрд долларов. Эта же судьба ожидает товары еще на 200 млрд долларов - новые ставки, по словам Трампа, «могут быть введены очень скоро».

Администрация Трампа утверждает, что вводимые тарифы заставят Китай пересмотреть торговые отношения с США. Она также требует, чтобы Китай лучше защищал американскую интеллектуальную собственность. Администрация Трампа также призвала Пекин предоставить американским компаниям более широкий доступ на китайский рынок.


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