После задержаний на матче сборной Беларуси фанаты начали петь «Воины света»12
- 8.09.2018, 21:45
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Также болельщики скандировали «Жыве Беларусь!».
После того, как ОМОН вывел с трибун минского стадиона «Динамо» несколько человек за использование бело-красно-белого флага, фанатская трибуна исполнила песню Сергея Михалка «Воины света», сообщает «Радыё Свабода».
На трибунах также звучал лозунг «Жыве Беларусь!».
На трыбунах у Менску людзі сталі сьпяваць песьню Міхалка "Воины света" пасьля таго, як АМАП затрымаў двух заўзятараў за бел-чырвона-белы сьцяг. pic.twitter.com/EK9PxboChd— Радыё Свабода (@svaboda) 8 сентября 2018 г.