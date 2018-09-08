После задержаний на матче сборной Беларуси фанаты начали петь «Воины света» 12 8.09.2018, 21:45

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Также болельщики скандировали «Жыве Беларусь!».

После того, как ОМОН вывел с трибун минского стадиона «Динамо» несколько человек за использование бело-красно-белого флага, фанатская трибуна исполнила песню Сергея Михалка «Воины света», сообщает «Радыё Свабода».

На трибунах также звучал лозунг «Жыве Беларусь!».