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Лига чемпионов: «Неман» добыл волевую победу над «Цугом» в овертайме

  • 8.09.2018, 21:55

Гродненские хоккеисты победили со счетом - 3:2.

"Неман" в овертайме обыграл швейцарский "Цуг" в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов — 3:2, сообщает "Прессбол".

Цуг — Неман — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Симион (Алатало, Макинтайр, 12.04). 1:1 — Кислый (Левша, Крыскин, 20.45 — мен.). 1:2 — Кислый (Левша, 54.52). 2:2 — Клингберг (Макинтайр, Алатало, 57.29). 2:3 — Левша (64.56).

Группа "D": Цуг — 10 очков (4 игры), Комета Брно — 6 (3), Неман — 5 (4), Айсбарен Берлин — 0 (3).


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