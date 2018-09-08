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The Daily Mail: У живущих в Лондоне российских олигархов будут конфисковывать особняки

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  • 8.09.2018, 22:08
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В списке около 100 человек.

«Жирные коты» из России, в числе которых называют Игорь Шувалова и Романа Абрамовича, могут лишиться всего нажитого непосильным трудом в России и, как казалось до недавнего времени надежно спрятанного в Британии, потому что британское ФБР уже «взяло на прицел» 100 иностранных граждан, чье богатство вызывает подозрения, сообщает «Русский монитор».

• У Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в разработке уже «больше 100 человек», сообщает The Daily Mail

• Полиции предоставлены полномочия выписывать специальные «ордера на богатство с сомнительным происхождением» в отношении граждан других государств, которые могут быть связаны с организованной преступностью

• Среди тех, кто может оказаться под прицелом в большинстве своем герои антикоррупционных расследований Алексея Навального, в том числе – Игорь Шувалов Роман Абрамович, Андрей Якунин, а также Эльсина Хаирова – дочь депутата Госдумы от Татарстана, которая недавно приобрела в Лондоне особняк стоимостью в 22 000 000 (!) фунтов стерлингов

• Власти будут требовать от них в суде отстаивать легальность происхождения их имущества и активов, находящихся в Великобритании, в противном случае они будут подвергнуты аресту

• Критики путинского режима долгое время призывали власти Великобритании и США наконец обратить внимание на «дружков президента России» и их «грязные деньги», или как метко выразился политический аналитик Андрей Пионтковский, “Русский триллион”, которые они прячут в Лондоне и Соединенных Штатах

По словам источника британских журналистов в правоохранительных органах, уже совсем скоро NCA намерено выписать специальные ордера в адрес «более чем 100 подозрительно богатых» иностранцев. Большинство из них, – выходцы из России.

Полиция, которая получила особые полномочия в начале этого года, теперь может выписывать специальные «ордера на богатство с сомнительным происхождением» (unexplained wealth orders) в отношении граждан других государств, которые могут быть связаны с оргпреступностью …

У сверхбогатых россиян, включая Романа Абрамовича, могут возникнуть серьезные проблемы в Альбионе, ведь в том случае, если они не смогут доказать, что активы были получены легально, власти этой страны, так любимой среди представителей путинской клики будут конфисковывать их средства на банковских счетах, недвижимость и другие активы.

Еще в марте на фоне скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, лидер либерал-демократов Винс Кейбл в качестве примера таких «грязных денег» упомянул Игоря Шувалова, героя антикоррупционных расследований Алексея Навального, который в 2014, находясь на должности первого вице-премьера России , ухитрился «прикупить» две квартиры элитном районе Лондона году за 11,4 млн. Фунтов стерлингов.

Однако, согласно официальным данным о доходах самого Шувалова, чья супруга предпочитает перевозить их любимых собачек частными самолетами, в 2014 году – когда он все еще не покладая рук трудился в правительстве РФ, – он заработал всего 112 тысяч фунтов стерлингов.

Британская пресса летом уже критиковала власти своей страны, после того выяснилось, что новые «ордера на богатство с сомнительным происхождением» выдавались за первые шесть месяцев 2018 года всего три раза.

Но инсайдеры в британской полиции рассказали журналистам о том, что в марте, после отравления в Солсбери, когда Тереза Мэй потребовала принять жесткие меры против коррумпированных россиян в – NCA были заведены десятки дел.

Издание приводит слова одного из них, который рассказал о том, что в настоящее время «ведутся активные следственные действия в отношении более чем сотни человек; подробно рассматривается правомерность полученных виз, а также легальность их богатств. Однако, для этого нужно время. Возможно вы, уже могли обратить внимание на тот факт, что Роман Абрамович покинул страну».

Джеффри Кокс -Генпрокурор Великобритании сказал депутатам парламента о том, что в уже ближайшие несколько месяцев будет выписано множество «ордеров на богатство с сомнительным происхождением». Он подчеркнул их особую важность среди других средств против коррупции и взяточничества, имеющихся у правоохранительных органов».

Список российских супер-богачей, у которых могут скоро возникнуть неприятности в Великобритании:

Потенциальные «жертвы» британской фемиды

ИГОРЬ ШУВАЛОВ:

Еще совсем недавно вице-премьер правительства РФ, который ухитрился потратить 11 400 000 фунтов стерлингов на гигантскую квартиру в Уайтхолл-Корте, с окнами, выходящую на штаб-квартиру Министерства обороны, несмотря на то, что согласно его собственной декларации все его активы суммарно не превышают по стоимости сумму в 634 000 фунтов стерлингов. Сделка разумеется была совершена через анонимную офшорную компанию.

АНДРЕЙ ЯКУНИН:

Счастливый владелец особняка, который стоит 35 000 000 фунтов в районе St John’s Wood, расположенную в северо-западном Лондоне. Его отец, бывший глава РЖД, ни дня не работавший в бизнесе, однако, судя по всему сказочно богатый, Владимир (Шубохранилище) Якунин, входил в ближний круг президента Путина, и в 2014 году был внесен в черный список Казначейством США.

РОМАН АБРАМОВИЧ:

Британская пресса часто представляет его как любимого олигарха Путина, однако «безоблачные деньки» Абрамовича в «Лондонграде» подошли к концу. Виза владельца «Челси» в январе 2018 года не была возобновлена. С тех пор он заявлял, что его новоприобретенный израильский паспорт позволяет ему посещать Великобританию.

Владелец «Челси» Абрамович не смог принять участие в финале Кубка Англии летом этого года по визовым проблемам

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА:

Активы алюминиевого магната «похудели» на 15 % после того, как власти США внесли его в санкционный список. В Лондоне Дерипаске принадлежит фамильный дом известного члена консервативной партии Великобритании Генри Чипса Чаннона, расположенный в престижном районе Белгравия.

Российский магнат и президент РУСАЛа Олег Дерипаска в Давосе, Швейцария

ЭЛЬСИНА ХАИРОВА:

Дочь депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия», в 2018 году и за 22 000 000фунтов стерлингов приобрела замок в поместье Вентворт в графстве Суррей с десятью спальнями, чем вызвала неслыханный переполох в местных СМИ. Незадолго до она также «прикупила» и квартирку в элитном районе Лондона стоимостью «всего» 10 000 000 фунтов.

Ее отец 54-х летний Ринат Хаиров еще совсем недавно возглавлял МИНФИН Татарстана. При этом, как подчеркивают в британской прессе в год он зарабатывал около 105 000 фунтов стерлингов.


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