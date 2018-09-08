Стали известны победители Венецианского кинофестиваля 8.09.2018, 22:25

Главной премии удостоился мексиканский режиссер.

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоился главной премии 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка». Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с режиссером мексиканского происхождения Гильермо дель Торо. Судьи отметили ленту «Рим» (Roma). Трансляция церемонии награждения велась онлайн на сайте фестиваля. Кинокартина произведена для платформы Netflix, сообщает ТАСС.

Призом за лучший сценарий отмечены братья Джоэль и Итан Коэны за фильм «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs).

Британская исполнительница Оливия Колман удостоена «Кубка Вольпи» как лучшая актриса за роль королевы Анны Стюарт в костюмированном фильме «Фаворитка» (The Favourite) греческого режиссера Йоргаса Лантимоса.

Уиллем Дефо получил «Кубок Вольпи» фестиваля как лучший актер за фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity’s Gate, 2018), в котором он сыграл голландского художника.

«Серебряных львов» Венеции получили француз Жак Одиар и грек Йоргос Лантимос.

Одиар удостоен «Серебряного льва Святого Марка» за фильм «Братья Систерс» (The Sister Brothers), тогда как гран-при жюри (второго «Серебряного льва») получил режиссер Йоргос Лантимос за картину «Фаворитка» (The Favourite).

«Братья Систерс» — это пародия на классический вестерн с Джоном Си Райли и Хоакином Фениксом в главных ролях.