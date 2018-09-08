В России накануне митинга против пенсионной реформы задерживают активистов 8.09.2018, 21:13

Акция запланирована на 9 сентября.

Перед акцией против повышения пенсионного возраста, которая состоится во многих российских городах 9 сентября, полиция задерживает активных участников протеста. Акции анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщает «Настоящее время».

В Москве задержали сотрудника штаба Навального Николая Касьяна

(предположительно, его обвиняют в организации мероприятия без подачи уведомления ) и

бывшего координатора московского штаба Николая Ляскина. Позднее задержали главу отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.

При задержании не представились, основания для задержания не сказали. Такой принудительный Убер до ОВД. Даже паспорт не спросили. А 5 минут назад отошёл мой Сапсан в Питер, я там на митинге должен был быть — Георгий Албуров (@alburov) 8 сентября 2018 г.

Позднее задержали политика и ведущего на ютуб-канале "Навальный Live" Владимира Милова.

В Новосибирске задержали заместителя координатора местного штаба Навального Кирилла Левченко.

В Томске суд арестовал на 25 суток организатора митинга 9 сентября, волонтера штаба Навального Андрея Фатеева, сообщила координатор местного офиса политика Ксения Фадеева. По ее словам, Фатеев задержан накануне возле своего дома сотрудниками Центра "Э" МВД, которые попросили его проехать с ними в отделение, его обвинили в повторном нарушении правил проведения акции из-за призывов участвовать в митинге против пенсионной реформы.

В Челябинске в штаб Алексея Навального пытаются попасть двое неизвестных, сообщил координатор штаба Борис Золотаревский.

В челябинский штаб вновь ломится полиция. Ну, как полиция. Это два молодых человека в черном, один из которых с камерой. — Борис Золотаревский (@b_zolotarevskiy) 8 сентября 2018 г.

Заявителю акции 9 сентября Александру Беляеву вручили повестку – активиста вызвали в Следственный комитет на допрос по уголовному делу. 7 сентября Беляева задержали в центре города и доставили в прокуратуру для вручения предостережения о недопустимости проведения акции против пенсионной реформы.

В Комсомольске-на-Амуре задержали депутата городской думы Олега Панькова, сообщает ОВД-Инфо. Он находится в отделе полиции № 2, ему пока что не предъявили обвинение. Накануне задержали одного из заявителей митинга против пенсионной реформы – Елену Петровскую. Она все еще находится в отделе полиции.

В Краснодаре арестованные сторонники Навального Алексей Мандригеля (7 сентября его арестовали на десять суток) и Вера Холодная (на 10 суток арестовали 6 сентября) объявили голодовку.

Серафима Тебенихина из Кемерова, согласно полученной повестке, должна явиться в суд 9 сентября, за полчаса до предполагаемого начала акции. Ее хотят судить по статье о демонстрации нацистской символики, размещенной на странице во вконтакте, которую удалили полгода назад.

В Саратове 7 сентября на полтора часа задержали экс-координатора штаба Навального Михаила Мурыгина.

ОВД-инфо сообщает как минимум о девяти административных протоколах, составленных за призывы на акцию 9 сентября, а также о двух уголовных делах, заведенных в России.

Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В июне 2018 года правительство предложило повысить пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Во многих городах России начались акции протеста против повышения возраста выхода на пенсию.

После акций протеста президент Владимир Путин объявил о "смягчении" реформы: женщинам предложили выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63, как предлагалось, а многодетным матерям выходить досрочно (на три года, если есть трое детей, на четыре – если четверо, а если пять и более – то в 50 лет).