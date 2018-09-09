New York Times: Администрация Трампа вела переговоры с заговорщиками против Мадуро 9.09.2018, 8:03

Было проведено несколько секретных встреч.

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали с оппозиционными военными из Венесуэлы планы по свержению лидера страны Николаса Мадуро, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и венесуэльского военачальника, который принимал участие в переговорах, передает nv.ua.

По данным издания, ряд секретных встреч состоялся в течение этого года. Как пишет газета, венесуэльцы попросили США предоставить им оборудование для шифрования радиопередач. Они выразили желание организовать переходное правительство, чтобы руководить страной до выборов.

Но американские чиновники отказались им помогать. Один из военачальников, который принимал участие в переговорах, находится под санкциями США за коррупцию. Вашигнтон обвиняет его и других представителей венесуэльских военных в совершении преступлений. В том числе в пытках, заключении политических противников, наркоторговле и в связях с Революционными вооруженными силами Колумбии, которых в США считают террористической организацией.

План по свержению Мадуро был раскрыт. Десятки заговорщиков арестовали.

В Белом доме отказались комментировать детали встречи, но сообщили, что Вашингтон поддерживает "диалог со всеми венесуэльцами, которые демонстрируют свое стремление к демократии", чтобы принести "позитивные изменения в страну,

В начале августа на Мадуро было совершено покушение в Каракасе с помощью двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. Военным удалось сбить их, и венесуэльский лидер не был ранен. В результате пострадали семь военнослужащих. Мадуро обвинил в покушении колумбийские власти. В Колумбии все обвинения отрицают. Подозреваемыми числятся 25 человек, из которых десять арестованы.