В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо 3 9.09.2018, 8:10

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Это уже 15-ое повышение цен с начала года.

По информации, размещенной на сайте Белнефтехима, с указанной даты цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,34 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,42 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,63 BYN, ДТ – 1,42 BYN.

Нефтехимики объясняют постоянное изменение стоимости растущими мировыми ценами на нефть, пишет «Экономическая газета».

А поднять цены на автотопливо разово им не позволяют ограничения, установленные несколько лет назад после печально известной акции «Стоп бензин!», когда возмущенные резким увеличением цен автолюбители перекрыли проспект Независимости и заставили понервничать Лукашенко.

С тех пор мы и наблюдаем рост бензиновых цен «в час по чайной ложке», что, конечно, проблему не снимает. А она заключается в том, что затраты нефтепереработчиков на сырье и производство не окупаются внутренними ценами на произведенную продукцию.

Раньше ситуацию спасало приобретение дешевых беспошлинных российских нефтепродуктов, которые можно было продавать населению, экспортируя свой «дорогой» бензин. Однако после введения Россией ограничений на их поставки данная схема «прикажет долго жить». Вот тогда нефтепереработчикам деваться будет некуда: или разоряйся, или цены повышай.

Они уже «подговариваются» к тому, что цены на автотопливо нужно жестко привязать к цене на нефть. В частности, ранее представитель нефтяного концерна заявлял, что цены на внутреннем рынке нужно поднять на 24%. Печально, но, похоже, что серьезного повышения цен (на эту или другую величину) нам теперь не избежать.