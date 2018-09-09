Терпение Запада лопнуло: Путин готовится к жесткому удару 4 9.09.2018, 8:18

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Дело Скрипалей будет иметь серьезные последствия для РФ.

Великобритания требует от России выдать двух подозреваемых в отравлении двойного агента, бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон уверяет, что действия двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова почти наверняка были одобрены не только Главным разведывательным управлением Минобороны России, но и высшим руководством государства. Россия, конечно же, отвергает все обвинения. Обнародовав новые результаты расследования, Лондон также призвал Совет безопасности ООН провести заседание.

О том, какого развития отношений между Западом и Россией теперь стоит ожидать, "Апострофу" рассказал директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица:

- После обнародования новых сведений об отравлении Скрипалей можно ожидать только усиления санкций против России. А что дальше может сделать Великобритания? Больше ничего. Я думаю, на разрыв дипломатических отношений Лондон не осмелится. Конечно, Россия не будет выдавать подозреваемых в покушении – так же, как и в ситуации с Литвиненко. Все уже было доказано – кто исполнители убийства. Ну и что? Несмотря на то, что британская полиция все доказала, эти сотрудники российских спецслужб получили повышение, и один из них стал депутатом Государственной думы. Примерно такой ответ, думаю, будет и сейчас.

Однако тогда даже санкций не было, и в суде жене Литвиненко было чрезвычайно сложно доказать, что это был политический заказ в виде теракта – суд это не принял во внимание и квалифицировал убийство как обычное уголовное преступление, убийство без политических мотивов. Я думаю, что судебное слушание по делу Скрипалей все-таки начнется. И поскольку Великобритания задействовала внешнеполитические меры силового давления, суд будет квалифицировать покушение как четко политически мотивированное. И даже были заявления в британском парламенте, что это акт агрессии против Британии. Но это, конечно, политические заявления. Увидим, каким будет юридическое решение. Думаю, отличие от случая Литвиненко как раз в том, что суд уже не будет рассматривать эти действия как обычное уголовное преступление, которое повлекло за собой смерть жертвы.

Кто решается разорвать дипломатические отношения с Россией?! Даже Украина, которая стала явной жертвой агрессии, не сделала этого. Россию боятся, вот и все. Как и ее непредсказуемого поведения. Вся Европа сейчас боится России. Поэтому и так хорошо, что США присоединились и ввели свои санкции, которые через три месяца будут намного жестче, чем сейчас. Конечно, они касаются химического оружия, но поводом для таких решительных санкций стало именно отравление Скрипалей. Их уже утвердил Конгресс, и они обязательны к исполнению.

В Великобритании боятся, что двусторонние отношения с Россией перейдут в состояние полной конфронтации. Тут уже не исключены военные средства. Как сказал в интервью Медведев: "мы ответим на эти санкции не только дипломатическими и экономическими, но и другими средствами", намекая на то, что они применят против Британии военную силу. В форме прямых или косвенных действий – трудно сказать. Но, думаю, что косвенными силовыми действиями могла бы быть определенная блокада российскими военными лодками в Северном море – что-то вроде патрулирования вблизи британских территориальных вод – их атомных подводных лодок, что было бы вполне мотивированной угрозой для Великобритании. Или, скажем, пролет над Великобританией российских стратегических бомбардировщиков... Такое откровенное демонстрации силы и намерений ее применить вполне возможно. Тем более, как заявил командующий Военно-морскими силами Британии, российские ВМС значительно лучше подготовлены, чем британский флот. И они сейчас разворачивают в Северном море определенную группировку британских ВМС в ответ на полное доминирование в этом регионе российских подводных лодок.

Отравление Скрипаля стало спусковым крючком – терпение Запада лопнуло. Если быть честным, санкции, которые ввели против России за аннексию Крыма и невыполнение Минских соглашений, имеют "косметический" характер – точечный и секторальный. Поэтому серьезного влияния они на Россию не имеют. И даже если говорить о тех санкциях, которые начали действовать с конца августа, Россия отделалась легким испугом. Рубль немного упал, но потом восстановился. Другой будет следующая волна санкций, которые введут через три месяца после невыполнения ультимативных требований США в связи с отравлением Скрипаля. Эти требования фактически невозможно выполнить, ведь как Россия может допустить инспекторов на свои химические объекты и дать гарантию больше не использовать химическое оружие? Россия никогда не даст таких гарантий. А без них запустят вторую волну санкций, гораздо более жестких – от которых действительно может пострадать экономика России.