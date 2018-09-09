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«Сейчас в банковской системе Беларуси – реальное крепостное право»

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  • 9.09.2018, 8:23
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Банкир «вскрыл» изнутри недостатки финансового сектора страны.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выясняет ситуацию в банковском секторе на предмет ограничения конкуренции. Это следует из письма МАРТа в адрес коммерческих банков, сообщает tut.by.

Антимонопольщики интересуются, чем обусловлена необходимость наличия в кредитном договоре условия об обязательном получении кредитополучателем письменного согласия кредитодателя на открытие текущих (расчетных) банковских счетов и на оформление кредитов в других банках. При этом банки должны пояснить, какими нормативными актами установлены данные требования.

В случае отсутствия вышеуказанного условия в кредитных договорах банки должны ответить, считают ли они наличие данного требования «проявлением недобросовестной конкуренции».

«Сейчас в банковской системе реальная олигополия и крепостное право для клиентов больших кредитующих банков. Это сдерживает конкуренцию в банковском секторе», — считает представитель одного из частных банков.


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