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«Ъ»: Беларусь ждет дефицит топлива и очереди на заправках

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  • 9.09.2018, 8:28
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Белорусские НПЗ не получат субсидий, на которые могут рассчитывать российские заводы.

Ограничение поставок нефтепродуктов в Беларусь — далеко не первый случай, когда принципы единого экономического пространства входят в противоречие с логикой бюджетного процесса в РФ, отмечает издание «КоммерсантЪ».

Проблема кроется в существовании самих экспортных пошлин на нефть, и с этой точки зрения нынешний спор о реэкспорте неизбежно будет разрешен, поскольку пошлины в РФ будут обнулены в рамках «налогового маневра» к 2024 г.

Но «налоговый маневр», помимо прямых потерь для Беларуси из-за исчезновения экспортных пошлин, означает и непрямые потери. Белорусские НПЗ не получат субсидий и льгот в виде отрицательного акциза на нефть и демпфирующей надбавки к оптовой цене топлива, на которые могут рассчитывать НПЗ в России.

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Это означает, что искусственно сдерживаемые оптовые цены в России будут ниже, чем в Беларуси (что приведет к соответствующим перетокам товара), а цены на АЗС в центре России, вероятно, также будут ниже белорусских. Оставляя в стороне политический вопрос компенсаций для белорусского бюджета, такая ситуация может привести к дефициту топлива, очередям на пограничных заправках и т. д.

Власти РФ могут пытаться бороться с диспропорциями административно, ограничивая экспорт топлива, что, как и сейчас, будет идти вразрез с принципами ЕАЭС. Либо будет решено все же отказаться от искусственного сдерживания оптовых цен в РФ — в таком случае рынок выровняет дисбалансы, но стоимость топлива вырастет.


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