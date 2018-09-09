Наоми Осака обыграла Серену Уильямс и победила в «US Open» 2 9.09.2018, 8:36

Наоми Осака

Фото: Kyodo News/Getty Images

Осака стала первой японкой, которой удалось выиграть мейджор в одиночном разряде.

Японка Наоми Осака (19 ВТА) выиграла последний в сезоне турнир Большого шлема "US Open". В финале 20-летняя теннисистка в двух сетах обыграла американку Серену Уильямс (26) — 6:2, 6:4. Осака стала первой японкой, которой удалось выиграть мейджор в одиночном разряде, сообщает pressball.by.

Серена Уильямс (США, 26) — Наоми Осака (Япония, 19) — 2:6, 4:6

Отметим, что в концовке второго сета произошел скандал: Серена Уильямс была оштрафована на гейм за сломанную ракетку и оскорбление судьи, который перед этим вынес ей предупреждение за подсказку от тренера.

Напомним, что на Открытом чемпионате США японка Наоми Осака стала камнем преткновения для двух белорусок — Александры Саснович и Арины Соболенко.