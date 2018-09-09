Как проснуться и взбодриться за пять минут 9.09.2018, 9:14

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Секреты хорошего самочувствия на весь день.

В мире ежедневного стресса, фастфуда и сидячего образа жизни нет ничего ценнее хорошего самочувствия.

Как быстро прийти в форму, взбодриться и мгновенно почувствовать себя лучше нам рассказали на Wonderzine.com.

1. Не откладывайте сигнал будильника. Десять мучительных минут в постели в ожидании неизбежного не прибавят бодрости. К тому же некоторые медики отмечают, что, снова задремав после пробуждения, мы часто погружаемся в более глубокую фазу сна, а значит, начать день будет еще сложнее.

2. Чтобы просыпаться отдохнувшим в «правильной» фазе, пробуйте трекеры для сна — в виде приложений для смартфона вроде Sleep Cycle или специальных гаджетов. Благодаря сенсорам движения он определит самое комфортное время пробуждения и сообщит об этом ненавязчивыми звуками.

3. Есть теория, согласно которой с утра нужно продержаться на ногах всего девять минут — и вы будете уже не такими сонными. Начните хотя бы с пяти: пройдитесь по квартире, поухаживайте за кожей лица или сходите в теплый душ, заварите чай или кофе. К тому времени, когда будильник снова зазвенит, вы, возможно, взбодритесь и поймете, что возвращаться в постель уже нет смысла.

4. Пейте воду. Не всем нравится развивать в себе эту привычку, но большинству она идет на пользу. Восстановите водный баланс после ночного отдыха — и организм получит необходимые жизненные силы. Не нужно с самого утра хлестать жидкость литрами — для начала просто промочите горло парой глотков.

5. Умывшись и выпив воды, сделайте зарядку из нескольких неспешных упражнений. Спорт отлично бодрит, но убедиться в этом можно только на личном опыте.

6. Утренние встречи и рутинные дела продвигаются куда легче, когда мы сыты. Главное — не объедаться, иначе вместо энергичности придет вялость и сонливость.