Бело-красно-белые флаги и «Воины света» на матче Беларусь - Сан-Марино: сильные кадры

Бело-красно-белые флаги и «Воины света» на матче Беларусь - Сан-Марино: сильные кадры3
- 9.09.2018, 9:21
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Как ОМОН мешал патриотам поддерживать белорусский футбол.
Сильный фоторепортаж со вчерашнего матча Беларусь - Сан-Марино подготовило «Радыё Свабода».
После того, как футбольные фанаты начали размахивать бело-красно-белыми флагами на трибунах во время первого тайма стартовой игры нового европейского командного турнира Лига Наций произошли брутальные задержания.
Сборная Беларуси победила со счетом 5-0.