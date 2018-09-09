Бело-красно-белые флаги и «Воины света» на матче Беларусь - Сан-Марино: сильные кадры 3 9.09.2018, 9:21

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Фото: svaboda.org

Как ОМОН мешал патриотам поддерживать белорусский футбол.

Сильный фоторепортаж со вчерашнего матча Беларусь - Сан-Марино подготовило «Радыё Свабода».

После того, как футбольные фанаты начали размахивать бело-красно-белыми флагами на трибунах во время первого тайма стартовой игры нового европейского командного турнира Лига Наций произошли брутальные задержания.

Сборная Беларуси победила со счетом 5-0.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org