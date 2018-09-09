Глава «правительства» Абхазии погиб в ДТП 9.09.2018, 9:28

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Геннадий Гагулиа

Кортеж автомобилей следовал из российского аэропорта Сочи.

Глава абхазского «правительства» Геннадий Гагулиа в субботу, 8 сентября, погиб в автокатастрофе. Авария произошла в Гудаутском районе, сообщает dw.com.

Делегация чиновников, в которую входил Гагулиа, а также глава самопровозглашенной «республики» Рауль Хаджимба, возвращались после государственного визита в Сирию. Кортеж автомобилей следовал из аэропорта Сочи.

Гибель Гагулиа подтвердил «глава республики» Рауль Хаджимба, который уточнил, что это не был теракт. «Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт», - приводят его слова российские информагентства. В автомобиль, где ехал Гагулиа, врезалась легковая машина, водитель которой не справился с управлением. Легкие травмы получили шофер и охранник политика. В ходе экспертизы в крови задержанного виновника аварии нашли следы наркотиков.

70-летний Гагулия занимал пост председателя абхазского «правительства» трижды - в 1995-97 и 2002-03 годах, а также с конца апреля 2018 года.