В России проходят массовые акции против повышения пенсионного возраста (Онлайн, видео) 1 9.09.2018, 9:46

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(Обновляется) День неповиновения в РФ начался с шествия во Владивостоке.

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах сегодня проводит команда Алексея Навального. В том числе политик призвал людей выйти и на улицы Москвы, сообщает Эхо Москвы.

09:05 В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Причины пока не уточняются.

08:27 Иркутск. В толпе обсуждают, что реформу толкают москвичи, которые не понимают, как вкалывать на 45-градусных морозах. Народ кричит: «Медведева на Колыму!», — передает «МБХ-медиа».

В преддверии всероссийских акций власти начали оказывать давление на региональные штабы Алексея Навального. Не обошли вниманием и соратников политика в столице. В пятницу полиция пришла в московский штаб и задержала восемь человек — всех, кто там находился. Координатор штаба написал в твиттере, что стражи порядка мотивировали свои действия тем, что якобы в офисе находится человек, разыскиваемый правоохранительными органами. Задержанных доставили в ОВД «Даниловский». По словам членов штаба, они отказались фотографироваться и пройти дактилоскопияю. К ним пустили адвоката, а примерно через два часа отпустили. Несовершеннолетним, которые присутствовали среди задержанных, долго объясняли, что они портят себе жизнь.

Незадолго до этого стало известно, что некоторых людей, работающих штабе, ищет полиция. Самого Навального в конец августа арестовали на 30 суток за нарушение правил организации митинга, который прошел еще в январе.

Мэрия предупредила участников акции о возможности привлечения к ответственности за проведение мероприятия.

На Дальнем Востоке полиция начала задерживать сторонников Алексея Навального. В крупных городах активисты планировали провести митинги против пенсионной реформы. Практически нигде согласовать их не удалось. В Хабаровске этим утром был задержан координатор штаба Навального Алексей Ворсин и еще четыре человека.

Срочная новость — задержан Алексей Ворсин pic.twitter.com/OURLztUfXQ — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) 9 сентября 2018 г.

Это случилось в тот момент, когда несколько человек попытались начать митинг на площади в центре города. В Комсомольске-на-Амуре организаторов и заявителей митинга полиция блокирует в квартирах. Во Владивостоке несколько десятков человек начали шествие по центру города.