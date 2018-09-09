Крик души белоруса: Это нормально, что человек не может найти заработок в родном городе? 2 9.09.2018, 9:54

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Пенсионер из Бобруйска поддержал молодежь.

Каждую неделю читатели «Вечернего Бобруйска» рассказывают, как им живется в последнее время, что их волнует, радует и огорчает. В этот раз наболевшим поделился Василий Иванов, молодой пенсионер:

– Год назад вышел на пенсию и уже привык к своему новому статусу. На пенсии отработал два года, а потом жена сказала: хватит, и чтобы я увольнялся. Она у меня тоже в марте станет пенсионеркой. Я с ней согласен. «Рваться» больше не вижу смысла. Если посмотреть на нашу жизнь, то она не так уже плохо сложилась, и мы можем себе позволить уйти на пенсию вовремя. Дети, слава богу, устроены, и им помогать не надо. Статус «пенсионера» меня пока сильно не тревожит, ведь я еще достаточно молод и к врачам стараюсь не заглядывать. Ведь к ним придешь здоровым, а уйдешь больным с огромным перечнем необходимых лекарств.

Сейчас большую часть времени провожу на даче, жена Светлана Борисовна на выходных присоединяется. Пока ее нет, стараюсь сделать всю работу, чтобы она приехала и отдыхала. Мы с ней вместе 30 лет, и хочу сказать, что для любви это не срок. Она меня до сих пор вдохновляет.

Если смотреть масштабно, то мне жалко нашу молодежь. У многих знакомых дети ездят на заработки в Россию, потому что не могут найти работу в Бобруйске. А разве это нормально, что человек не может найти себе применение и достойный заработок в родном городе, а должен бросать семью, родных и уезжать? Да и сам же он не живет, крутится с утра и до ночи, а жизнь у него проходит. Очень бы хотелось, чтобы ситуация в экономике, в городе и стране изменилась, и молодежь перестала уезжать.