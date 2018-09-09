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Bloomberg: Манафорт может признать вину, чтобы избежать нового судебного разбирательства

  • 9.09.2018, 9:59

Адвокаты политтехнолога ведут переговоры с командой спецпркурора Роберта Мюллера.

Американский политтехнолог Пол Манафорт может признать вину, чтобы избежать второго судебного процесса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает gordonua.com.

В ходе переговоров с защитой Манафорта на данный момент обсуждается, какую именно вину он признает и какой срок заключения будут требовать для него прокуроры из команды Роберта Мюллера.

По словам собеседника агентства, пока неясно, будет ли Манафорт сотрудничать с прокурорами Мюллера в расследовании о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Признав себя виновным, политтехнолог не только избежит более длительного тюремного заключения, но и конфискации нескольких объектов недвижимости и финансовых счетов. Кроме того, Манафорт может сэкономить на оплате адвокатов – как пишет агентство, такие уголовные дела могут стоить обвиняемым "миллионы долларов".

Второе для Манафорта судебное разабирательство в этом году будет сосредоточено на его лоббистской деятельности.

По данным обвинения, политтехнолог в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине.

Манафорту предъявят семь обвинений в заговоре против США, отмывании средств, проведении лоббистской деятельности без соответствующей регистрации, давлении на свидетелей и предоставлении неправдивой информации. С 15 июня политтехнолог содержится под стражей.

Первый судебный процесс по делу Манафорта начался 31 июля. Его обвиняют в финансовых и налоговых преступлениях. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.


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