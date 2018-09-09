закрыть
9 сентября 2018, воскресенье, 10:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

US Open: Соболенко – единственная, кто взял сет у чемпионки Осаки на турнире

  • 9.09.2018, 10:04
Фото: tut.by

Остальные соперницы проиграли новой чемпионке в двух сетах.

19-я ракетка мира Наоми Осака, в финале US Open обыгравшая Серену Уильямс 6:2, 6:4, выиграла первый титул «Большого шлема» лишь в своем третьем финале, сообщает tribuna.com.

Напомним, что на пути к чемпионству Осака победила во третьем круге Александру Саснович (6:0, 6:0) и в четвертом круге Арину Соболенко (6:3, 2:6, 6:4).

Добавим, что белорусская теннисистка Соболенко – единственная, которая смогла взять сет у Осаки. Остальные соперницы проиграли чемпионке в двух сетах.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич