Пять главных ударов Путина по России Татьяна Алексеева, «Русский монитор»

9.09.2018, 10:15

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Список того, чего «достигла» страна за почти 20 лет пребывания Путина у руля страны

Более триллиона нефтедолларов ушли в карманы олигархов и выведены из страны, а могли быть потрачены на развитие промышленности, технологии, дороги, медицину, науку и образование.

Произошла деиндустриализация страны, которая окончательно превратила ее в сырьевой придаток развитых стран.

Дальний Восток стал ареной китайской колонизации.

Растущая международная изоляция России как следствие авантюристической и агрессивной внешней политики Кремля.

Два десятилетия упущенных возможностей

За 20 лет правления Путина «улучшение» жизни рядовых россиян видно невооруженным глазом. Цены растут, социальные стандарты падают, дорог в стране нет, работы нет, молодые образованные люди выезжают за рубеж целыми семьями, пенсионеры нищенствуют, а вот все, кто находится «у руля», напротив, живут, припеваючи, ни в чем себе не отказывая и продолжая набивать карманы, выжимая последнее из государства, со всех сторон обложенного американскими и европейскими санкциями.

А ведь все могло бы быть совсем по-другому. За триллионы нефтедолларов, которые России удалось заработать в период с 1994-й по 2016-й годы, можно было бы не просто модернизировать государство – вывести его в мировые лидеры и по уровню жизни граждан, и по всем остальным показателям. Но давайте, обо всем по порядку.

Упущенные деньги и время, которые можно было бы использовать для модернизации страны

Триллионы нефтедолларов ушли на дворцы и яхты олигархов, их заграничные счета, на войны и на бессмысленные имиджевые проекты вроде Олимпиады или Чемпионата мира по футболу

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Центробанка, за уже упомянутый нами период с 1994 по 2016-й год внешняя торговля РФ шла более чем успешно, благодаря чему стране удалось заработать 2,13 триллионов долларов. За это время с продажи сырья было выручено 5,6 трлн. дол., из них 5,1 трлн. – уже за время президентства Путина. Сколько современных предприятий, сколько больниц, школ, сколько километров дорог можно было построить за эти деньги! Но ведь руководству страны, той кучке олигархов, которые находятся «у руля», было не до строительства заводов и фабрик, не до поднятия экономики – у них были свои заботы: они во главе с «царем» делали все возможное, чтобы вывезти награбленное за рубеж. Если не считать огромных дворцов и шубохранилищ у власть имущих, иных следов этих нефтедолларов в России почему-то не наблюдается.

Так куда же ушли эти деньги? Ведь по данным экспертов Всемирного Банка средства, полученные с продажи топлива, сырья и других товаров, лишь частично ушли на формирование суверенных фондов благосостояния и валютных резервов, а также на увеличение иностранных инвестиций РФ. Но речь идет о ничтожно малой части упомянутых выше триллионов. Львиная их доля, основная часть была переправлена за рубеж на личные счета ограниченного круга людей, приближенных к действующему гаранту.

То, что сейчас происходит вокруг путинской России (имеются в виду американские санкции – ред.) –как раз и есть попытка вернуть в страну, вернуть российскому народу то, что принадлежит ему по закону – так называемый «блудный российский триллион», который был украден преступной властью за время правления Путина. Именно об этом не раз говорили и продолжают говорить неангажированные эксперты, в том числе и известный политический аналитик А. Пионтковский.

А что, если бы?

А что, если бы упомянутые нами триллионы не ушли бы в оффшоры, не были бы переведены на заграничные счета «друзей Путина» и остальных его приближенных, а потратились бы на модернизацию страны в целом и ее инфраструктуру в частности.

Строительство дорог

Взять хотя бы дороги. То, почему они в РФ плохие, в свое время очень четко расписал известный блогер Илья Варламов. Мы же постарались узнать, сколько дорог было построено в стране за время правления действующего президента.

Итак, за период с 2000 по 2016-й год на территории России было введено в эксплуатацию 47 тыс. км дорог, а это в 8 (!!!) раз меньше, чем во времена Советского Союза, к примеру, в конце 80-х годов прошлого века. Получается, что в год в РФ строят всего 2,2 тыс. км дорог. Из них качественных, способных обеспечить безопасность движения при потоковой нагрузке более 25-ти тыс. машин в день и при этом имеющих ширину не менее 6-ти метров – всего 300-350 км. Для сравнения: в Китае в год строится больше 26-ти тыс. км (в 90 раз больше, чем у нас!!!) качественных скоростных автомагистралей, полностью соответствующих международным стандартам.

Сколько же стоит строительство 1 км дороги в России? Ответ на этот вопрос дал доктор экономических наук Н. Кричевский. Он посчитал, что средняя стоимость километра дороги в период с 2010-го по 2015-й год у нас составляла 17,6 млн. долларов. При этом некоторые магистрали обошлись госбюджету куда дороже. Для примера: так называемая «бетонка» (Центральная кольцевая – ред.) стоила по 40 млн. дол. за км, а средства, потраченные на промежуток с 15-го по 58-й км магистрали Москва-Санкт-Петербург, списывались чиновниками из расчета по 65 млн. долларов за км! Внушительные цифры, не правда ли? Но и это еще не предел, ведь, по данным профессора, 1 км Западного скоростного диаметра в Северной столице стоил, согласно официальной информации, 140 млн. дол. за км. Этих денег хватило бы, чтобы выложить дорогу устрицами слоем не менее 6-ти см, или устелить ее норковыми шубами.

А что же в цивилизованном мире? А там, как это ни странно, не смотря на несравнимо более высокое качество дорог, стоят эти дороги куда дешевле: в Китае – 2,2 млн. дол. за км, в Соединенных Штатах – 5,9 млн., в Евросоюзе – 6,9 млн.

Но даже если учесть чиновничий «дерибан» на всех уровнях и заложить стоимость по 140 млн. дол. за км, представьте, сколько дорог можно было бы построить за упомянутые нами выше триллионы нефтедолларов?

Медицина и образование

Суммы, которые государство выделяет на финансирование медицины и здравоохранения, являются основным показателем уровня социального развития страны и отражают степень заинтересованности действующей власти здоровьем населения. Выражаются расходы на здравоохранение в процентах от общего ВВП. Траты на медицину в России составляют0,5% ВВП в 2018-м и 2020-м, в 2019-м они сократятся до 0,4% процента внутреннего валового продукта. Если перевести проценты в цифры, получается 460 млрд. руб. в текущем году, 428 млрд. руб. в 2019-м и 499 млрд. в 2020-м.

А теперь сравнение: Соединенные Штаты тратят на здравоохранение 17% ВВП, Германия и Австрия – по 11 процентов, Япония – 10.

В образовательной сфере ситуация не лучше. Данная статья расходов составляет 663 млрд. руб. в текущем году, 653 млрд. – в 2019-м и 668 млрд. в 2020-м. В процентном соотношении это 0,7% ВВП в 2018-м и 0,6% – в 2019-2020-м. Сравним с другими государствами: США на аналогичные цели выделяют 5,4% ВВП, Великобритания – 5,6%.

Вместо того, чтобы тратить деньги на строительство новых больниц и модернизацию уже существующих, на открытие школ и других образовательных учреждений, руководство страны массово закрывает поликлиники и больницы, «оптимизирует» школы, аннулирует лицензии ВУЗов.

Так, за время правления Путина в РФ было закрыто 26,3 тыс. школ. Это значит, что в год их закрывалось не менее 1,65 тыс. В довоенное время, следует из источника, в СССР строилось и вводилось в эксплуатацию по 5 тыс. школ в год. В современной России рекордное количество школ было построено в 2017-м – целых 94 на всю огромную страну!

Чиновники объясняют столь массовое сокращение количества образовательных учреждений плачевной демографической ситуацией, дескать, детей в стране не хватает. Однако по данным Министерства образования, в 2000-м году в России было 20 млн. школьников, а сейчас их 15,5 млн., то есть на 22,5 процента меньше. Хорошо, тогда почему количество школ уменьшилось на 38%?

Закрываются школы и сегодня. Как указывается в источнике, только в Башкирии (одном из 85-ти субъектов Федерации – ред.) в период с 2016-го по 2018-й закрылось 40 общеобразовательных учреждений.

То же самое касается и больниц. Согласно оценкам независимых экспертов, вследствие так называемой «оптимизации» российского здравоохранения значительно сократилось количество больниц и поликлиник, в разы уменьшилось число больничных коек, а финансирование, о котором так активно трубят «рупоры Кремля», с учетом инфляции снижается в геометрической прогрессии.

Обратимся к цифрам. По состоянию на 2000-й год в РФ функционировало 10,7 тыс. больниц. 3 года назад, в 2015-м, их было всего 5,4 тыс. Если медучреждения будут закрываться такими же темпами, к 2022-му по количеству больниц страна сравняется с Российской империей, где в 1913-м году их было всего 3 тысячи.

За время правления Путина количество поликлиник уменьшилось с 21,3 тыс. до 18,6 тыс., одновременно с этим нагрузка на них увеличилась с 166-ти до 208 чел. в сутки.

О строительстве и открытии новых больниц, поликлиник и современных медицинских центров в стране речь не идет – денег нет потому что.

Наука

До десятилетнего минимума сокращено финансирование российской науки. По данным сайта Finanz.ru, не смотря на анонсированные гарантом планы совершить «рывок» – экономический и технологический, по факту для этого рывка нет никаких условий. О каком технологическом рывке может идти речь, если на развитие этих самых технологий, на финансирование научной отрасли по итогам 2017-го из федерального бюджета было выделено 377,9 млрд. руб. – втрое меньше, чем на содержание армии чиновников и в 13 (!!!) раз меньше, чем на армию реальную.

Русский Монитор» уже писал о том, как за годы правления Путин угробил в стране промышленность и науку. Повторяться не будем, добавим только, что светлые умы, грамотные, образованные люди, которые могли бы поднять российскую науку с колен, массово бегут за границу, благополучно там трудоустраиваясь, получая всевозможные гранты и делая собственные изобретения.

Статистика гласит, что только в американской Силиконовой долине по состоянию на сегодняшний день живут и работают 40 тыс. российских ученых, которые могли бы работать в России, если бы купающееся в нефтедолларах государство инвестировало бы их в развитие, а не в яхты олигархов.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд России сегодня характеризуется высокой степенью износа, аварийным состоянием инженерного оборудования и его неоправданно продолжительным сроком службы. По словам члена Общественной палаты С. Разворотневой, страну ждут коммунальные катаклизмы общероссийского масштаба, так как многие годы в РФ не было системного обновления системы трубопроводов. Чтобы более-менее привести одни только трубопроводы в порядок, нужно, по словам чиновницы, не менее 70-ти трлн. руб. (более 2-х трлн. дол.).

По состоянию на конец 2012-го года уровень износа ЖКХ в регионах составлял 70 процентов. С тех пор, за прошедшие 6 лет, ситуация изменилась только в худшую сторону. Денег на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в стране нет, что вполне предсказуемо (откуда ж им взяться, если все нефтедоллары и прочие доходы благополучно осели на счетах приближенных к Путину олигархов?). Власти, правда, предприняли попытку перекинуть ответственность за состояние коммуникаций на собственников жилья, даже был создан Фонд содействия реформированию ЖКХ, но эта инициатива не прижилась. Чиновники сетуют на неготовность жителей вкладываться в ремонт и содержание своих домов, а коммуникации тем временем продолжают изнашиваться, не только снижая уровень комфорта россиян (ни о каком комфорте здесь и речь не идет), но и ставя под угрозу их жизни и здоровье.

Многократные аферы с пенсиями россиян

Чем еще «отличился» путинский режим – так это многократными аферами с пенсионными накоплениями россиян. Пенсионная реформа, вызвавшая огромную волну народного недовольства и моментально обрушившая рейтинг действующей власти – это далеко не первая и не единственная махинация Кремля с пенсионными накоплениями граждан. В 2014-м году накопительная часть пенсий россиян была заморожена впервые. Тогда эта «заморозка» преподносилась как временная мера, а за то, что государство в течение определенного периода будет пользоваться деньгами граждан, им (гражданам – ред.) даже пообещали сделать надбавку. Однако, не смотря на то, что средства замораживались вроде как на год, в конце каждого года срок продлевали. В декабре 2017-го гарант заявил, что в связи с неблагоприятной экономической ситуацией срок заморозки пенсионных накоплений будет продлен сразу на три года (чего мелочиться-то?!), то есть до 2020-го, а в 2018-м, в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге А. Силуанов сообщил, что размораживать накопления граждан никто не будет, а институт обязательных взносов подлежит ликвидации. Из-за этого будущие российские пенсионеры потеряли более 50 млрд. руб.

Повышением пенсионного возраста каждый россиянин, пишут «Новые известия», был ограблен не менее, чем на 1 млн. руб. Такая сумма получилась в результате расчета того, сколько работающий гражданин отдал Пенсионному фонду, сколько он получает сейчас и сколько будет получать, если выйдет на пенсию по новым правилам при нынешней продолжительности жизни.

Дальний Восток становится «китайской колонией»

Еще одно «достижение» путинского режима – это ползучая сдача китайцам Дальнего Востока. С инициативой передать иностранным, в частности – китайским инвесторам земли Сибири выступил нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий документ был передан на рассмотрение Госдумы, и Дума его одобрила. Фактически, и об этом неоднократно писал «Русский Монитор», правительство дало зеленый свет активной и пока мирной оккупации части российских земель китайцами, которые уничтожают вековечные сибирские леса. Несмотря на массовые протесты коренного населения и неоднократные обращения сибиряков за помощью к чиновникам всех мастей, в том числе и к самому «царю», Дальний Восток постепенно превращается в пустыню, а прибыль от этого пополняет и без того трещащие по швам карманы представителей высших эшелонов власти.

22 миллиона россиян не могут свести концы с концами, в то время как Путин помогает африканским диктаторам и бывшим советским сателлитам, списывая им многомиллиардные долги

В «поднятой Путиным с колен» России только по официальным данным 22 миллиона человек находится за чертой бедности, а в это самое время власти РФ прощают миллиардные долги диктаторам по всему миру, прожигают деньги на бессмысленные «понты» типа Олимпиады в Сочи. Или еще один позорный тренд современной путинской России – показательное уничтожение импортных яблок, сыров и прочих продуктов питания, попавших в список санкционных в России. Ситуация доходит до абсурда: в то время как пенсионеры, малообеспеченные семьи, да дети в детских домах, в конце концов, голодают, понятия не имея, что такое моцарелла, и как выглядит ананас, перед объективами камер и в присутствии толстосумов-чиновников (в чьих холодильниках наверняка можно найти весь список запрещенных заграничных деликатесов) бульдозеры уничтожают тонны еды. Пропутинские СМИ пестрят сообщениями о том, где и сколько продуктов было утилизировано, радуясь, что вот теперь-то, после очередной партии истребленного контрафакта, уж точно заживем! Буквально сегодня интернет взорвала новость о том, что в Свердловской области в присутствии сотрудников ФСБ было уничтожено 77 кг яблок, запрещенных ко ввозу на территорию Российской Федерации.

Права и свободы

Как бы мы ни относились к «ельцинским» 90-м (мы тоже не склонны их идеализировать. – Прим. Авт.), но в области прав человека к началу двухтысячных годов Россия выгодно отличалась от того, что она представляет собой сегодня. Это была развивающаяся (пусть и не без перекосов, связанных с проблемами роста) демократия, в которой существовала реальная свобода слова, и выборы (как федеральные, так и региональные) были не фикцией. Граждане могли свободно собираться на улицах и площадях для того, чтобы выразить свое недовольство по поводу действий правительства, пользуясь своим конституционным правом. Едва придя к власти, Путин первым делом уничтожил в стране независимые СМИ, потом превратил парламент в «не место для дискуссий», фактически ликвидировал честные выборы на всех уровнях, запретил гражданам собираться больше 3-х, накинул удавку на Интернет.

По итогам путинских 20 лет политический ландшафт в стране полностью вытоптан, выборы превратились в пустую формальность.

Сейчас в России правозащитными организациями зарегистрировано более 300 человек, подвергающихся преследованиям по политическим мотивам. В реальности, как утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше – информация далеко не обо всех попавших под каток путинского «правосудия» становится достоянием общественности. Людей массово осуждают за лайки и репосты в социальных сетях.

Промышленность

Общеизвестен тот факт, что большинство российских предприятий, которым каким-то удивительным образом удалось уцелеть, унаследованы со времен Союза. Мало того, что они за 20 лет правления Путина не подвергались хоть каким бы то ни было совершенствованиям – они банально разрушались. Как пишет человек, знакомый с ситуацией в отечественной промышленности, скажем так, изнутри (инженер-технолог одного из российских заводов), о растраченном советском наследии говорить не приходится, так как промышленный комплекс РФ – это обломки и развалины в прямом смысле этого слова.

Мы уже писали о том, как действующий гарант за годы управления страной уничтожил российскую промышленность, поэтому повторяться не будем, добавим только, что за период с 2005-го по 2017-й год в РФ было закрыто более 35-ти тысяч предприятий, а в области высоких технологий за период пребывания Путина “у руля” наша страна опустилось ниже уровня Казахстана и приближается к уровню Экваториальной Гвинеи.

Когда в 1998 году в России произошел дефолт, в результате которого обрушился рубль, страна достаточно быстро смогла восстановиться потому, что снижение курса рубля повысило рентабельность российского производителя. Как результат – резкий рост промышленного производства внутри страны, позволившего быстро преодолеть последствия кризиса. Причина – внушительная производственная база, оставшаяся в России после развала СССР: заводы снова заработали на полную мощь. Напомним: баррель российской нефти тогда стоил 9,1 доллара (сравните это со стоимостью нефти в 2013…)!

В 2014 году, когда из-за путинского вторжения в Украину рубль рухнул почти в три раза, несмотря на все крики об импортозамещении, существенного роста производства не произошло. Причина? За годы «развитого путинизма» в РФ закрылись десятки (!) тысяч предприятий, Россия фактически превратилась в деиндустриализованную страну, в полном смысле слова – сырьевой придаток Запада.

Внешняя политика

В 1999 году, когда Путин стал у руля страны, Россия была членом G-8, сегодня РФ находится в компании таких стран, как Иран и Северная Корея

Путин виновен в развязывании нескольких бессмысленных войн, как следствие – нарастающая изоляция нашей страны от всего цивилизованного мира

Недальновидная, авантюристическая и агрессивная политика Кремля на международной арене лишает россиян будущего. Бессмысленные агрессивные войны, развязанные Россией, вмешательство в американские выборы, участие России в сирийском конфликте на стороне диктатора Асада привели к тому, что против нашей страны выступили самые могущественные страны запада. Санкции, введенные из-за аннексии Крыма, из-за агрессии на украинском Донбассе, из-за вмешательства в выборы президента США, привели к растущей изоляции РФ на мировой арене; к тому, что страна оказалась отрезана от финансовых рынков, осталась без доступа к жизненно важным технологиям, что привело к утратам крупнейших российских компаний своих позиций на международном рынке. Эти последствия путинского преступного авантюризма на мировой арене будут отрицательно сказываться на развитии России еще многие десятилетия.

Вместо заключения

Доводы госпропаганды в стиле «пришла весна, настала лето, спасибо Путину за это», мол, Путин вывел нас из 90-х, поднял с колен, заставил уважать себя на международной арене, и т.д., моментально рассыпаются, если просто противопоставить пропагандистским мантрам, рассчитанным на идиотов, общедоступные факты. А эти факты говорят лишь об одном: реальный итог путинских 20 (без малого) лет – это уничтоженная промышленность, доставшаяся России еще от СССР, терпящая бедствие наука, утрата Россией своих позиций в космосе, превращение страны в сырьевой придаток развитых стран, невиданное по масштабам воровство (как можно бороться с коррупцией, если главные коррупционеры как раз и являются основной опорой режима?), агрессивная внешняя политика, которая привела к растущей изоляции государства,– все это далеко не полный список провалов и преступлений Путина.

И как бы ни прискорбно было это осознавать, но «аукаются» такие провалы пока не Путину и не его приближенным, а «простым смертным», которые вынуждены платить за прихоти тех, кого они в свое время вроде как избирали.

Но, пожалуй, самое главное, что будут ставить в вину Путину потомки – это то, что у него был реальный шанс модернизировать Россию, превратив её в экономически развитое, свободное и открытое миру государство, и этим шансом он не воспользовался.

Татьяна Алексеева, «Русский монитор»