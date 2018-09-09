Белорусская экономика напоминает аргентинское танго: шаг вперед, два шага назад 9.09.2018, 10:27

Планы властей сродни посаженному на нашей почве ананасу.

Правительство Сергея Румаса объявило о повышении с 1 сентября заработков бюджетников.

При этом белорусский рубль продолжает дешеветь: за 3 недели упал с 2.05 до 2.11 за доллар США. Прогноз по ВВП и другим основным показателям работы экономики на следующий год скорректирован до более скромного. За счет чего народ будет богатеть?

На вопросы Вечернего Брeста отвечает профессор Александр Черновалов.

- Говорят, что производительность труда растет слабо, поэтому заработки у большинства из нас невысокие. Это правда?

- Я бы сказал, полуправда. Дело в том, что в современной экономике такая категория, как производительность труда, уже мало где используется. Ну как можно измерить производительность врача, учителя или программиста? Они же не гайки точат. Правильнее говорить о производительности капитала, то бишь его эффективности. Которая зависит от многих факторов: экономической среды, поведенческой модели общества, инвестиций в основной капитал. Низкая отдача инвестиций, на которую давно обращают внимание экономические власти, закономерна в условиях Беларуси. Многие годы госинвестиции направлялись в жилищное строительство, а также на поддержку неэффективных госпредприятий. Поэтому не стоит удивляться, что Беларусь существенно отстает от ближайших западных соседей, в том числе по уровню заработной платы.

- От ВВП наши заработки сильно зависят? И как вам планы властей удвоить валовой продукт Беларуси к 2025 году?

- От ВВП, конечно, зависят. Вот смотрите. По международным оценкам, вся страна заработала за прошлый год 54 млрд долларов. Нетрудно подсчитать, что в среднем по 6 тыс. с небольшим на каждого жителя. Для сравнения: в развитых странах - Германии, Швеции, Люксембурге и др. - этот показатель (ВВП на душу населения) измеряется пяти-, шестизначными числами. Потому неудивительно, что по уровню доходов мы уступаем многим в 7-10 раз. Другое дело, что и у нас тоже есть высокодоходные отрасли, на которые нужно ориентироваться, которые необходимо развивать и которые со временем способны, при правильном подходе к управлению всей экономикой, сократить отставание от передовых стран. Но, чтобы удвоить ВВП в ближайшие семь лет, нам необходимо прирастать по 14-15 % в год. Это крайне маловероятно. Обеспечить хотя бы 5-7-процентный прирост за год можно, но при определенных условиях, в том числе тех, о которых я упомянул. Пока, к сожалению, мы топчемся на 2-3 %, и это уже рассматривается наверху как некое движение вперед. Чем-то напоминает аргентинское танго: шаг вперед, два шага назад.

- А какие еще условия потребуются для более быстрого роста?

- Нужно менять экономическую среду. Отказываться от теневых доходов, от коррупции, от зависти и мошенничества, возвеличивать труд и свободное предпринимательство. Какие-то подвижки в этом, безусловно, есть. Но надо понимать, что сей процесс затрагивает ментальные основы общества и не может протекать одномоментно. Это примерно так, как говорила английская королева о причинах высокого качества своего газона: 300 лет ежедневного упорного труда. Я утрирую, конечно, но тем не менее...

- Европейские зарплаты в Беларуси возможны не ранее, чем через 300 лет?

- Технологии идут вперед. В том числе в экономике и в менеджменте. Но одного желания в любом случае маловато. Невозможно ведь привезти ананас, высадить его на нашем песочке, ничего больше не делать и сказать: «Ананас, расти!» Какой будет результат, всем понятно. Так же и с зарплатой. То, что правительство намерено постепенно повышать ее в бюджетной сфере, я расцениваю как шаг в правильном направлении. Таким образом государство поднимает планку стоимости рабочей силы на рынке труда. Без этого, действительно, крайне сложно стимулировать потребительскую активность населения, соответственно, и стабильно высокий экономический рост. Но зацикливаться только на механическом повышении (доходов. - Ред.), не трогая экономическую среду, не повышая финансовую грамотность населения, не улучшая инвестиционный климат... Ну, тогда мы однозначно наступим на те же грабли дестабилизации, на которые наступали уже не раз. За этим неизбежно последует обвал финансовой системы, тем более что Россия, наш основной торговый партнер, в условиях усиления санкций тоже будет проседать.