В Таиланде достраивают «самый красивый храм в мире» 9.09.2018, 10:37

Фото: vokrugsveta.ua

Создатель возводит конструкцию на собственные средства.

Ват Ронг Кхун в Таиланде, также известный как «Белый храм», задуман как самый красивый храм в мире. Его создатель — местный художник и архитектор Чалермчай Коситпипат, учившийся в разное время на Шри-Ланке и в Лондоне и известный любовью к сочетанию современных мотивов и элементов традиционной культуры, сообщает vokrugsveta.ua.

Фото: vokrugsveta.ua

Фото: vokrugsveta.ua

Фото: vokrugsveta.ua

Необычная постройка была заложена в конце 90-х, и строительство до сих пор не прекращается. Коситпипат потратил на проект более миллиона долларов собственных средств. Он принимает пожертвования на храм, но их сумма не может превышать 10 тысяч долларов — эта планка установлена для того, чтобы меценаты не попытались как-либо повлиять на строительство храма.

Фото: vokrugsveta.ua

Фото: vokrugsveta.ua

В 2014 году храм пострадал во время землетрясения. Коситпипат даже думал о том, чтобы отказаться от проекта, однако эксперты установили, что ущерб незначительный, и работы продолжились.

Фото: vokrugsveta.ua

Фото: vokrugsveta.ua

Посетителя возле входа встречает скульптурная группа с тянущимися руками — это бесконечная яма желаний и человеческих страданий. Её предлагается пересечь по мосту, пройдя мимо статуй небесных стражей. После этого повернуть назад уже нельзя — охрана храма следит за тем, чтобы это правило не нарушалось. Пересечение моста от «ада» до «рая» символизирует буддийский путь к просветлению.

Внутри храма множество современных культурных отсылок, переплетающихся с традиционными образами.

Фото: vokrugsveta.ua