Это рекорд: полумарафон в Минске бегут 35 тысяч человек (Онлайн, видео) 13 9.09.2018, 10:45

1,498

Фото: tut.by

В этом году полумарафонцы бегут 21 километр за один круг, а не за два, как было раньше.

9 сентября в 9.00 стартовал Минский полумарафон. Праздник бега стал самым масштабным за всю историю: на старт сегодня вышло около 35 тысяч любителей бега.

Рекорд и по числу иностранных участников — это больше тысячи бегунов из 50 стран мира, в том числе Вьетнама, Таиланда, Мексики, США, Японии и Австралии.

Маршрут полумарафона проходит по центру города, движение перекрыто, сообщает tut.by.

Всех участников ожидает три раздельных старта. В 9.00 стартуют полумарафонцы, за ними в 9.45 — заявившиеся на «десятку», следом в 12.30 — стартеры «пятерки».

В этом году полумарафонцы бегут 21 километр за один круг, а не за два, как было раньше: психологически это облегчит прохождение трассы.

Первым на дистанции в 21 километр стал Abebe Negewo Degefa — он пробежал ее за 1 час 2 минуты и 38 секунд. Прошлогодний победитель Hillary Kiptum Maiyo Kimayo стал вторым.

Второй среди женщин стала белоруска Светлана Куделич. Как она призналась после финиша, дистанция очень сложная — «горка на горке», ей же, отметила она, не хватило «свежести».

Фото: tut.by

По сравнению с прошлым годом почти в два раза увеличился призовой фонд — 50 тысяч долларов. Все финишировавшие получают эксклюзивные медали. Также участники и болельщики могут попробовать свои силы в конкурсах полумарафона: например, стать обладателем приза за лучший образ или костюм.

Фото: tut.by

В этом году в рамках Минского полумарафона проходят благотворительные забеги, чтобы собрать средства на помощь нуждающимся детям.

Впервые Минский полумарафон состоялся в 2015 году. Тогда в нем приняли участие более 16 тысяч человек из 36 стран.