Лондон решил оставить в Германии военных для сдерживания РФ 9.09.2018, 10:51

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Минобороны Великобритании пересмотрело процесс сокращения военного присутствия в Европе.

Великобритания оставит на территории Германии воинский контингент в количестве около 200 военнослужащих и 400 членов их семей. О таком решении министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона сообщает The Sunday Times (перевод – rbc.ru).

Решение сохранить в Германии британских военных министр обосновал потенциальной угрозой Европе со стороны России. Этот шаг, по мысли Уильямсона, должен продемонстрировать готовность Великобритании защищать Европу и после Brexit, а также указать Берлину на необходимость увеличить расходы на оборону.

«К числу тех, кто должен остаться в Германии, относится инженерный полк, который является ведущим подразделением НАТО по переправам через реки, что позволяет танкам вступать в бой там, где были разрушены мосты», — пишет издание.

Британская армия также сохранит за собой полигон близ города Падерборн, площадью более 100 кв. км. Он используется для отработки применения танков в бою и масштабных маневров с участием пехоты и бронетехники.

Кроме того, британские военные хотят сохранить за собой склад бронетранспортеров британской армии в Монхенгладбахе, который может вместить около 2000 танков, бронетехники и грузовиков. Ожидается, что на этом складе храниться бронетехника, которая будет задействована в случае возможного обострения ситуации.

Уильямсон хочет дать России сигнал, что Великобритания привержена обороне Европы и после Brexit, рассказали источники. Министр считает, что британской технике лучше оставаться «на линии фронта», чем «гнить в казармах в Великобритании».

На решение Уильямсона повлияла также оценка начальника Генерального штаба армии Великобритании Ника Картера, который неоднократно предупреждал, что Россия «представляет собой самую сложную и способную угрозу для нашей страны со времен окончания холодной войны».

«Угроза с Востока никуда не денется, — заявил изданию представитель Минобороны, — мы переосмысливаем сокращение сил в Германии».

В январе 2018 года Картер подготовил доклад, в котором говорилось, что Великобритания с ее нынешним уровнем финансирования вооруженных сил не способна справиться с угрозой гибридной войны со стороны России, Китая и Ирана. Особое место в документе было уделено возможным кибератакам в отношении как военных, так и гражданского населения.

Картер также обвинил Россию в том, что она непропорционально усиливает свои силы для войны за рубежом. По его словам, Великобритания не в состоянии сейчас противостоять военной технике, которой Москва «хвастается в Сирии». «Наша способность наносить упреждающие удары и отвечать на угрозы других стран сойдет на нет, если мы будем отставать от наших оппонентов», — заявил он тогда.