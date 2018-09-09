«Обыкновенная диктатура»: во Франции вышел фильм о Беларуси 1 9.09.2018, 10:59

2,634

Документальная лента будет в открытом доступе до 2 ноября.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников:

«Документальный фильм Manon Loizeau «Беларусь: обыкновенная диктатура». В открытом доступе до 2 ноября.

Неплохая попытка ARTE показать сегодняшнюю ситуацию в Беларуси.

Редкая и слишком робкая критика Запада, позволяющего существовать колхозной диктатуре на границах демократической Европы».